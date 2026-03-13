Maharashtra Heatwave : विदर्भात उष्णतेची लाट ! अमरावतीत देशातील सर्वाधिक तापमान, मात्र राज्यातील 'या' जिल्ह्यांत अवकाळीचा इशारा

राज्यात उन्हाचा तडाखा दिवसेंदिवस वाढत असून, विदर्भातील अमरावती शहरात आज कमाल तापमान ४२.२ अंश सेल्सियस नोंदवले आहे. हे देशातील सर्वाधिक तापमान ठरले असून, अमरावतीत सरासरीपेक्षा तब्बल ६.८ अंशांनी अधिक तापमान वाढ झाली झाले आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, विदर्भातील अनेक शहरांमध्ये उष्ण लाटेचा सामना करावा लागत आहे.तसेच विदर्भातील काही जिल्ह्यात अवकाळी पावसाचाही इशारा देण्यात आला आहे. .अमरावती व्यतिरिक्त अकोला येथे ४२ अंश, यवतमाळ ४० अंश, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी ४०.८ अंश आणि नागपूर ३९ अंश सेल्सियस तापमान नोंदवले गेले. पश्चिम विदर्भातील शहरांमध्ये पुढील दोन दिवस उष्णतेची लाट कायम राहण्याचा अंदाज आहे. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच सूर्याच्या तीव्र किरणांमुळे दिवसाचा पारा झपाट्याने वाढला आहे, ज्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. .कोकणात उष्ण आणि दमट हवामानाचा यलो अलर्टउत्तर कोकणातील मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये पुढील ४८ तास उष्ण आणि दमट हवामान राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या भागात कमाल तापमान ३६ ते ३९ अंश सेल्सियस आणि किमान तापमान २३ ते २७ अंश सेल्सियस राहण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने यलो अलर्ट जारी केला असून, दमटपणामुळे अस्वस्थता वाढणार आहे. .Pune News: यंदा उन्हाळा ‘ताप’दायक ठरणार! देशाच्या बहुतांश भागात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा, हवामान विभागाने काय वर्तवला अंदाज...मध्य महाराष्ट्रात अवकाळीची शक्यतामध्य महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत सध्या कोरडे हवामान आहे. मात्र पुढील २४ तासांत वादळी वाऱ्यासह विजांच्या कडकडाटासह अवकाळी पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. या भागात कमाल तापमान ३५ ते ३८ अंश सेल्सियस राहण्याचा अंदाज आहे. .विदर्भात उष्णतेसोबत पावसाचा इशाराकाही जिल्ह्यांमध्ये उष्ण लाट कायम असली तरी, शनिवारपासून संपूर्ण विदर्भात अवकाळी पावसाची शक्यता आहे. हवामानातील अचानक बदलामुळे काही ठिकाणी गारपीट किंवा मुसळधार पावसाचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. .नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहनराज्यातील बहुतांश भागांत तापमान सरासरीपेक्षा ३ ते ६ अंश सेल्सियसने जास्त नोंदवले जात आहे. उष्ण लाटेमुळे डिहायड्रेशन, हिट स्ट्रोक आणि इतर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. हवामान तज्ज्ञांनी नागरिकांना दुपारच्या वेळी घराबाहेर पडणे टाळावे, पुरेसे पाणी प्यावे, हलके कपडे घालावेत आणि उष्णतेपासून स्वतःचे संरक्षण करावे, असे सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.