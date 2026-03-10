Maharashtra Weather Update : राज्यात उन्हाचा कहर ! 'या' जिल्ह्यात देशातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद, अनेक भागांत उष्णतेची लाट

राज्यात उन्हाचा कहर वाढला असून अनेक भागांत उष्णतेची लाट कायम आहे.विदर्भातील अकोला जिल्ह्यात ४०.९ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली असून, हे देशातील उच्चांकी तापमान ठरले आहे. हवामान विभागाच्या (IMD) माहितीनुसार, कमाल तापमान ४० अंशांपार गेल्यास आणि सरासरीच्या तुलनेत ४.५ अंशांपेक्षा अधिक वाढ झाल्यास उष्णतेची लाट घोषित केली जाते. सोमवारी (९ मार्च) अकोल्यात उष्णतेची लाट नोंदवली गेली होती. .राज्यातील इतर ठिकाणीही तापमानात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सोलापूर येथे पारा ४० अंश सेल्सिअसवर पोहोचला असून, वाशीम, वर्धा, अमरावती आणि ब्रह्मपुरी येथे जवळपास ३९ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले. तर निफाड येथील गहू संशोधन केंद्रात राज्यातील निचांकी म्हणजेच ११.४ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. तर मध्य प्रदेशातील रायगड येथे सपाट भूभागावरील नीचांकी १३.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..Maharashtra Weather Update : होळीआधीच उन्हाचा तडाखा वाढला, राज्यातील 'या' भागांत उष्णतेची लाट; जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान ?.हवामान विभागाने आज (१० मार्च) कोकण आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांसाठी उष्ण लाटेचा आणि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा व कोकणातील काही भागांसाठी उष्ण व दमट हवामानाचा अंदाज व्यक्त केला आहे आहे. यामुळे येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..उष्ण लाटेची शक्यता असलेले जिल्हे कोकण: पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगडविदर्भ: अकोला, अमरावती, वर्धाउष्ण व दमट हवामानाचा अंदाज असलेले जिल्हे:रत्नागिरी, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड.उर्वरित राज्यात उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम राहण्याची शक्यता आहे. बिहारपासून मराठवाड्यापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्याने हे तापमान वाढीचे कारण आहे. .नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी ? हवामान विभागाने नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. दुपारच्या वेळी घराबाहेर पडणे टाळावे, पुरेसे पाणी प्यावे, हलके कपडे घालावेत आणि उष्माघातापासून (Heatstroke) सावध राहावे, असे सूचित केले आहे. पुढील काही दिवसांतही अशाच प्रकारचे उष्ण वातावरण कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, तर पावसाची कोणतीही तात्काळ शक्यता नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.