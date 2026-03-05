Maharashtra Weather Alert : राज्यात उन्हाचा भडका की पावसाची एन्ट्री? पुढील 48 तास ठरणार निर्णायक; हवामान खात्याचा महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा इशारा!

Maharashtra Heatwave March 2026 : मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच राज्यात उन्हाचा कडाका वाढू लागला असून अनेक शहरांमध्ये तापमानाचा पारा चाळीशीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. विदर्भातील अकोला शहर राज्यातील सर्वाधिक उष्ण ठरले असून येथे 39.3 अंश सेल्सियस (Akola Temperature 39.3°C) तापमानाची नोंद झालीये. दरम्यान, उष्णतेची तीव्रता वाढत असताना हवामान विभागाने कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत हलक्या पावसाची शक्यता व्यक्त केली आहे..विदर्भात उष्णतेचा चटकाविदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेचा चटका अधिक जाणवत आहे. बुधवारी नोंदवलेल्या तापमानानुसार, राज्यातील अनेक शहरांमध्ये तापमान 38 अंश सेल्सियसच्या पुढे गेले. अकोल्यात सर्वाधिक 39.3 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद झालीये. त्यानंतर वर्ध्यात 38.9 अंश, अमरावतीत 38.8 अंश, सोलापुरात 38.4 अंश तर मुंबईतील सांताक्रूझ येथे 38.7 अंश सेल्सियस तापमान नोंदले गेले..याशिवाय, विदर्भातील बुलढाण्यात 36.5 अंश, ब्रह्मपुरी येथे 38.6 अंश, चंद्रपूर येथे 37.4 अंश आणि नागपूर येथे 37.2 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद झालीये. त्यामुळे दुपारच्या वेळेत नागरिकांना कडक उन्हाचा सामना करावा लागत आहे..पुण्यातही तापमानात वाढपुणे शहरातही तापमान सरासरीपेक्षा सुमारे दोन अंशांनी वाढले आहे. कोरेगाव पार्क परिसरात सर्वाधिक 37.5 अंश सेल्सियस तापमान नोंदले गेले. शिवाजीनगर येथे 35.9 अंश, चिंचवड येथे 35.7 अंश आणि हडपसर येथे 35.6 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद झालीये. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील तीन दिवस हवामान कोरडे राहणार असून आकाश प्रामुख्याने निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुणेकरांना आणखी उष्णतेचा सामना करावा लागू शकतो..Nashik Kumbh Mela : 1800 झाडांची कत्तल थांबणार? हायकोर्टाने नाशिक महापालिकेचा 'तो' युक्तिवाद फेटाळला; नेमकं काय घडलं न्यायालयात?.कोकणात उष्ण व दमट हवामानाचा इशाराआज (५ मार्च) पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांसाठी उष्ण व दमट हवामानाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या भागात आर्द्रता जास्त असल्यामुळे उकाड्याची तीव्रता अधिक जाणवण्याची शक्यता आहे..Kaiga Nuclear Power Plant : 'कैगा'मुळे 2,280 मेगावॅट वीज अन् स्थानिकांना हजारो नोकऱ्या! अणुऊर्जेत भारत आता पूर्णपणे 'स्वदेशी'; काय आहे 2047 चा मास्टर प्लॅन?.काही भागांत हलक्या पावसाचा अंदाजउन्हाचा कडाका वाढत असतानाच आज ५ आणि ६ मार्च रोजी कोकण, गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत हलक्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीपर्यंत पसरलेला कमी दाबाचा पट्टा आणि अरबी समुद्रातील चक्राकार वाऱ्यांमुळे वातावरणात हा बदल होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, विदर्भ आणि मराठवाडा या भागांमध्ये पुढील चार ते पाच दिवस हवामान प्रामुख्याने कोरडेच राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.