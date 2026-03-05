महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Alert : राज्यात उन्हाचा भडका की पावसाची एन्ट्री? पुढील 48 तास ठरणार निर्णायक; हवामान खात्याचा महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा इशारा!

Heatwave Conditions Intensify Across Maharashtra : मार्चच्या सुरुवातीलाच राज्यात उष्णतेची लाट तीव्र झाली आहे. अकोल्यात 39.3°C तापमानाची नोंद झाली असून विदर्भात उकाडा वाढला आहे, तर कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात पावसाची शक्यता व्यक्त केली आहे.
Maharashtra heatwave weather forecast March 2026

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Maharashtra Heatwave March 2026 : मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच राज्यात उन्हाचा कडाका वाढू लागला असून अनेक शहरांमध्ये तापमानाचा पारा चाळीशीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. विदर्भातील अकोला शहर राज्यातील सर्वाधिक उष्ण ठरले असून येथे 39.3 अंश सेल्सियस (Akola Temperature 39.3°C) तापमानाची नोंद झालीये. दरम्यान, उष्णतेची तीव्रता वाढत असताना हवामान विभागाने कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत हलक्या पावसाची शक्यता व्यक्त केली आहे.

