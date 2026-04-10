Maharashtra Weather Alert : पाऊस अन् गारपिटीचा तडाखा ओसरला, राज्यात आता उष्णतेची लाट; 'या' ६ जिल्ह्यांना अलर्ट जारी

राज्यात ऐन उन्हाळ्यात पाऊस आणि गारपिटीचा तडाखा बसला होता. यामुळे वातावरणात अचानक बदल झाला होता मात्र आता पाऊस गायब झाला असून अंगाची लाहीलाही करणारे ऊन प्रचंड वाढणार आहे. हवामान विभागाने ६ जिल्ह्यासाठी उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे कामच असेल तरच दुपारच्या वेळी बाहेर पडा असा सल्ला देण्यात आला आहे. .मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रासह मध्य आणि पूर्व भारताला पावसाने झोपडले. गारपीट आणि वादळी वाऱ्यामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले मात्र यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पण पाऊस थांबला असला तरी आता उन्हाच्या चटका चांगलाच वाढणार आहे. स्कायमेटच्या अंदाजानुसार मुंबई ठाणे,पालघर,रायगड, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मध्ये ११ आणि १२ एप्रिलला उष्णतेच्या लाटेचा प्रभाव जाणवू शकतो. .Maharashtra Weather Update : विदर्भात उष्णतेची लाट तर या भागांत अवकाळी पाऊस लावणार हजेरी, आज तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान ? जाणून घ्या.स्कायमेटने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, ११ एप्रिलच्या दरम्यान आणखी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होणार आहे मात्र याचा उत्तर किंवा उत्तर-पश्चिम भारताच्या मैदानी प्रदेशावर कोणताही विशेष परिणाम जाणवणार नाही.केवळ डोंगराळ भागात जाणवणार आहे. तर उत्तर-पश्चिम दिशेकडून येणाऱ्या वाऱ्यांचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे. विदर्भ, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानमध्ये आता हवामान कोरडे राहील.अंदाजानुसार, एप्रिलच्या तिसऱ्या आठवड्यातच मे महिन्यासारखाच उन्हाळा जाणवणार आहे. तापमान ४० अंश सेल्सियसपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज आहे. .FAQs 1. उष्णतेची लाट कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये जाणवणार आहे? ➡️ मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथे उष्णतेची लाट जाणवेल.2. उष्णतेची लाट कधीपासून सुरू होणार आहे? ➡️ ११ आणि १२ एप्रिल दरम्यान उष्णतेची तीव्रता वाढण्याचा अंदाज आहे.3. अलीकडील पावसाचा शेतीवर काय परिणाम झाला? ➡️ गारपीट आणि वाऱ्यामुळे शेतीचे नुकसान झाले, पण काही ठिकाणी दिलासा देखील मिळाला.4. वेस्टर्न डिस्टरबेंसचा महाराष्ट्रावर परिणाम होईल का?( ➡️ याचा मुख्य परिणाम डोंगराळ भागात होईल, मैदानी भागावर विशेष परिणाम होणार नाही.5. पुढील काही दिवसांत तापमान किती वाढू शकते? ➡️ तापमान ४०°C पेक्षा जास्त जाण्याची शक्यता आहे.6. उष्णतेपासून बचावासाठी काय काळजी घ्यावी? ➡️ दुपारी बाहेर जाणे टाळा, पाणी जास्त प्या आणि थेट उन्हात जाणे टाळा.