Maharashtra Heatwave Alert : राज्यात सूर्याचा प्रकोप! अमरावतीने ओलांडली चाळीशी; पुढील 24 तास तुमच्यासाठी का आहेत महत्त्वाचे?

Maharashtra Heatwave Alert by IMD : राज्यात सध्या उष्णतेची तीव्रता वाढू लागली असून उन्हाचे चटके अधिक जाणवू लागले आहेत. हवामानात सतत बदल होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. .या पार्श्वभूमीवर भारतीय हवामान विभागाने (IMD) उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला असून पुढील 24 तास राज्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे सांगितले आहे. फेब्रुवारी महिन्यात कधी थंडी, कधी पाऊस तर कधी उकाडा अशा बदलत्या हवामानाचा अनुभव राज्याला आला. मात्र, मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासून तापमानात झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे..काही राज्यांत अजूनही पावसाची शक्यता असली तरी महाराष्ट्रात उन्हाळ्याची चाहूल स्पष्टपणे जाणवू लागली आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, आज राज्यात उकाडा आणि कडक उन्हाची तीव्रता कायम राहण्याची शक्यता आहे..Anuj Agnihotri UPSC Topper : डॉक्टर ते थेट IAS टॉपर! कोण आहे अनुज अग्निहोत्री? ज्यानं तिसऱ्याच प्रयत्नात मिळवलं देशात अव्वल स्थान, वाचा थक्क करणारा प्रवास.अमरावती शहरात देशातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद झालीये. कोकण विभागात उष्ण व दमट वातावरण राहण्याचा अंदाज आहे, तर विदर्भात उष्णतेची तीव्रता सर्वाधिक वाढल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, हिमाचल प्रदेशातील मंडी जिल्ह्यात देशातील नीचांकी तापमानाची नोंद झाली. मंडी येथे किमान तापमान 11.6 अंश सेल्सिअस इतके नोंदवण्यात आले..तर, अमरावती येथे कमाल 39.8 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली असून हे देशातील सर्वाधिक तापमान ठरले आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमानाचा पारा 38 अंशांच्या पुढे गेला आहे. राज्यातील सर्वात कमी तापमान नाशिक जिल्ह्यातील निफाड येथे 11.9 अंश सेल्सिअस इतके नोंदवण्यात आले. नागपूरच्या तापमानात 1.2 अंशाची वाढ होऊन 38.7 अंशावर आहे. अकोला 40.7 अंश, वर्धा 40 अंश, ब्रह्मपुरी 39.2 अंश, चंद्रपूर 39.2 अंश, वाशिम 39 अंश, यवतमाळ 39 अंश तापमानाचा पारा आहे..Sangola Bribery Case : एसीबीचा मोठा दणका! सांगोल्यात लेडी ऑफिसरच्या सांगण्यावरून ड्रायव्हरने घेतली 7 हजारांची लाच; सातबारावर नाव चढवण्यासाठी मागितले पैसे.पुणे शहरातही तापमानात वाढ होताना दिसत आहे. शुक्रवारी पुण्यात या हंगामातील उच्चांकी 36.8 अंश सेल्सिअस कमाल तापमान तर 15.4 अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली. शहरासह जिल्ह्यातही उन्हाचा तडाखा जाणवत आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, राज्यात पुढील काही दिवसांत तापमान आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी, दुपारच्या वेळेत शक्यतो घराबाहेर पडणे टाळावे तसेच भरपूर पाणी प्यावे, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.