Maharashtra Weather Update : राज्यातील 'या' भागात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा, आज तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान ? जाणून घ्या

राज्यात उन्हाची तीव्रता वाढली असून अनेक ठिकाणी उष्णतेच्या लाटेची स्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक जिल्ह्यांत पारा ४० अंश सेल्सियसचा टप्पा ओलांडून गेला आहे तर यामुळे नागरिकांना मार्च महिन्याच तापमानवाढीचा सामना करावा लागत आहे. दरम्यान हवामान विभागाने विदर्भातील काही भागांत उष्णतेचा अंदाज वर्तवला आहे तर कोकणात हवामान दमट आणि उष्ण राहण्याची शक्यता आहे..हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, बिहारपासून मराठवाड्यापर्यंत पसरलेला कमी दाबाचा पट्टा अजूनही सक्रिय आहे. मंगळवारी राजस्थानमधील फतेहपूर सर्वात कमी तापमान नोंदवले गेले, जे १.४ अंश सेल्सिअस इतके होते. याउलट, मंगळवारी सकाळी ८:३० वाजता संपलेल्या २४ तासांच्या कालावधीत, गुजरातच्या राजकोट येथे देशातील सर्वाधिक तापमान नोंदवले गेले, जे ४१.६ अंश सेल्सिअसपर्यंत इतके होते..जेव्हा कमाल तापमान ४० अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त असते आणि ते त्या प्रदेशाच्या सरासरी तापमानापेक्षा ४.५ अंशांहून अधिक वाढते, तेव्हा अधिकृतपणे 'उष्णतेची लाट'जाहीर केली जाते. मंगळवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांच्या कालावधीत, अकोला शहरात उष्णतेच्या लाटेसारखी परिस्थिती अनुभवली गेली. दरम्यान, जळगाव, सोलापूर, वाशीम, ब्रह्मपुरी, वर्धा, अमरावती आणि यवतमाळ या शहरांमध्ये ३९ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली. .Maharashtra Weather Update : राज्यात उन्हाचा कहर ! 'या' जिल्ह्यात देशातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद, अनेक भागांत उष्णतेची लाट.विदर्भात आजही 'यलो अलर्ट' कायम आहे, तसेच पालघर, ठाणे, मुंबई आणि रायगड या कोकणातील जिल्ह्यांमध्ये हवामान उष्ण आणि दमट राहण्याचा वर्तवलेला अंदाज. उर्वरित संपूर्ण राज्यातही कडाक्याची उष्णता आणि दमट हवामान असेच कायम राहण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.