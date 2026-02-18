Maharashtra Weather Update : होळीआधीच उन्हाचा तडाखा वाढला, राज्यातील 'या' भागांत उष्णतेची लाट; जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान ?

महाराष्ट्रात हिवाळा पूर्णपणे संपुष्टात आल्याची चाहूल लागली आहे पण होळीचा सण येण्यापूर्वीच राज्यात कडक उन्हाचा तडाखा जाणवू लागला आहे. थंड वाऱ्यांचा प्रभाव कमी झाल्याने तापमानात झपाट्याने वाढ होत असून, आज (१८ फेब्रुवारी) राज्याच्या बहुतांश भागांत कडक ऊन आणि उष्ण वाऱ्यांचा प्रभाव राहणार आहे, असे भारतीय हवामान विभागाने सांगितले आहे. राज्यातील आकाश प्रामुख्याने निरभ्र ते अंशतः ढगाळ राहील.पावसाची कोणतीही शक्यता नसल्याने नागरिकांना दिवसभर उन्हाचा चटका सहन करावा लागणार आहे. उत्तर भारतातील थंड वाऱ्यांचा जोर ओसरल्याने राज्यात उष्णता वाढण्यास सुरुवात झाली आहे..विदर्भ आणि मराठवाड्यात उष्णतेची तीव्र लाटविदर्भ आणि मराठवाड्यात सर्वाधिक उष्णता जाणवत आहे. या भागांत हवामान पूर्णपणे कोरडे राहील, ज्यामुळे दुपारच्या वेळी बाहेर काम करणे कठीण होऊ शकते. नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात तीव्र उन्हाचा तडाखा राहील. कमाल तापमान ३८ ते ३९ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असून, किमान तापमान १९ ते २१ अंशांच्या आसपास राहील. दुपारी उष्णतेची लाट सदृश स्थिती निर्माण होऊ शकते. तर मराठवाड्यातील जालना, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, लातूर आणि हिंगोली जिल्ह्यांत उष्णतेची तीव्रता अधिक जाणवेल. कमाल तापमान ३७ ते ३८ अंशांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, तर किमान तापमान १७ ते १९ अंशांच्या दरम्यान राहील..Maharashtra Weather Update : पहाटे थंडी, दुपारी उकाडा! महाराष्ट्राच्या हवामानात मोठा बदल, पुढील ५ दिवस कसे असेल हवामान? जाणून घ्या.कोकण आणि मुंबईत उकाड्याचा त्रासकोकण पट्ट्यात उष्णतेसोबतच दमटपणाचा मोठा फटका बसत आहे. मुंबई आणि परिसरात कमाल तापमान ३५ ते ३६ अंश सेल्सिअस राहील, तर किमान तापमान २३ ते २४ अंशांच्या आसपास नोंदवले जाईल. वातावरणातील उच्च आर्द्रता मुळे दुपारी कडक उन्हापेक्षा अधिक उकाडा जाणवेल.कोकण किनारपट्टीवरील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत उष्ण आणि दमट स्थिती कायम राहील. दुपारच्या वेळी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. .पश्चिम महाराष्ट्रात चढ-उतारपश्चिम महाराष्ट्रात हवामानात लक्षणीय चढ-उतार दिसून येत आहेत.पहाटे आणि सकाळी किमान तापमान १८ ते २० अंशांच्या दरम्यान राहिल्याने हलका गारवा जाणवेल. तापमानात वाढ होईल आणि दुपारी कमाल तापमान ३६ ते ३७ अंशांपर्यंत पोहोचेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.