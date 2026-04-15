Heatwave Alert : महाराष्ट्रात उन्हामुळे अलर्ट! कामगारांना दुपारी १२ ते ४ या वेळेत सक्तीची विश्रांती; शासनाची SOP काय?

महाराष्ट्रात उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असताना राज्य सरकारने असंघटित क्षेत्रातील बाहेर काम करणाऱ्या कामगारांना उष्णतेच्या लाटेपासून संरक्षण देण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी तीन विशेष स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOP) जाहीर केल्या. यात मुख्यतः रस्त्यावरील कामगारांसाठी अनिवार्य विश्रांती आणि कामाच्या वेळेत बदल करण्याच्या सूचना आहेत. महाराष्ट्र हा देशातील १० सर्वाधिक उष्णता-संवेदनशील राज्यांपैकी एक आहे. IMD च्या अंदाजानुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात १५ एप्रिलपासून उष्णतेच्या लाटेची शक्यता आहे. अकोला, अमरावती, परभणी, मालेगावसारख्या ठिकाणी तापमान ४०-४४ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे..SOP ची मुख्य वैशिष्ट्ये काय?पिवळ्या, केशरी (ऑरेंज) आणि लाल (रेड) उष्णता अलर्टनुसार कामाच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे. केशरी आणि लाल अलर्टमध्ये बाहेर काम करणाऱ्या कामगारांना दुपारी १२ ते ४ या वेळेत सक्तीची विश्रांती घेणे बंधनकारक आहे. कामाचे नवे वेळापत्रक सकाळी ६ ते ११ आणि सायंकाळी ४ ते ८ या थंड काळात ठेवण्यात आले आहे. हे नियम मुंबईसह सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायतींमध्ये लागू होतील. बांधकाम, औद्योगिक क्षेत्र, रस्त्यावरील विक्रेते, डिलिव्हरी बॉय, स्वच्छता कर्मचारी, वाहतूक पोलिस आणि रिक्षाचालक यांचा यात समावेश आहे..विदर्भात आठ दिवस उष्णलाटेचा इशारा; जगातील पहिल्या दहा उष्ण शहरांत विदर्भातील चार जिल्हे, अकोल्याचा पारा ४३.८ अंशांवर....इतर महत्त्वाच्या तरतुदी:- कामाच्या ठिकाणी पाण्याच्या बूथ, सावली, ORS (ओरल रिहायड्रेशन सॉल्यूशन) आणि विश्रांती केंद्रे उभारणे अनिवार्य.- कामगारांना नियमित पाणी पिण्याचे ब्रेक, हलके कपडे आणि आरोग्य तपासणीची व्यवस्था.- सहकामचाऱ्यांना उष्णतेच्या लक्षणांबाबत जागरूक करणे आणि गरज पडल्यास तातडीने वैद्यकीय मदत.- १५ उच्च-जोखीम जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष: लातूर, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, बुलडाणा, नागपूर, चंद्रपूर इत्यादी..दुसरी SOP चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोळसा खाणींसाठी आहे. यात थंड विश्रांती केंद्रे, वायुवीजन, जॉब रोटेशन (कामाची अदलाबदल) आणि महिला कामगारांसाठी विशेष सोयींचा समावेश आहे. तिसरी SOP सामान्य उष्णता कृती आराखड्याशी संबंधित आहे.का गरज पडली?उष्णतेच्या लाटांमुळे उष्णताजन्य आजार (हीट स्ट्रोक, डिहायड्रेशन) वाढतात. असंघटित कामगार सर्वाधिक बळी ठरतात. शासनाने स्थानिक प्रशासनाला या SOP ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महापालिकांनी कामगार संघटना, ठेकेदार आणि उद्योगांना याबाबत प्रशिक्षण द्यावे. पगाराच्या बाबतीत विश्रांतीच्या वेळेचा विचार करून योग्य व्यवस्था करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..IMD चा इशारा:१५ ते १८ एप्रिलदरम्यान विदर्भात उष्णतेची लाट, मराठवाडा-मध्य महाराष्ट्रात १६-१७ एप्रिलला शक्यता. तापमान २-३ अंशांनी वाढण्याची शक्यता. नागरिकांनी दुपारच्या उन्हात बाहेर पडणे टाळावे, भरपूर पाणी प्यावे आणि हलके कपडे घालावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.ही SOP उष्णतेच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी एक महत्त्वाचा पाऊल आहे. मात्र, अंमलबजावणी आणि कामगारांच्या आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी अतिरिक्त उपायांचीही गरज आहे. सरकारने यावर सतत नजर ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. उन्हाळा अजून बाकी असल्याने सर्वांनी सावध राहणे आवश्यक आहे.