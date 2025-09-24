Maharashtra Rain : बळीराजासाठी लोकप्रतिनिधी सरसावले! महायुती सरकारचे मंत्री, खासदार एका महिन्याचे वेतन देणार

मुंबई - राज्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे निर्माण झालेल्या आपत्तीजन्य परिस्थितीमध्ये नागरिकांना तातडीची मदत म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री, खासदार, आमदार यांनी तसेच शिवसेनेच्या मंत्री तसेच आमदारांनी एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री निधीस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपच्या आमदार आणि खासदारांचे एक महिन्याचे मूळ वेतन मुख्यमंत्री निधीत देण्याचे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी जाहीर केले. .राज्यातील आमदार, खासदार यांचे एक महिन्याचे एकूण वेतन ५, कोटी ४८ लाख एक हजार ६०० रुपये एवढे होते.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, सुनील तटकरे यांनी याबाबत माहिती दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आपल्या सहकारी मंत्र्यांसह पूरग्रस्त जिल्ह्यांना भेट देऊन पाहणी करत आहेत शिवाय नागरिकांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत..त्यामुळे शेतकरी, कामगार आणि सर्वसामान्य जनतेच्या कठीण काळात राष्ट्रवादी काँग्रेस पाठीशी ठामपणे उभी असून त्यांना मदत व दिलासा देण्यासाठी ही मदत जाहीर करण्यात आल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले..मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शिवसेनेच्या सर्व मंत्र्यांचे तसेच आमदारांचे एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री निधीस देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज जाहीर केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.