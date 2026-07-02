महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Rain Alert : मुंबईत दुसऱ्या दिवशीही मुसळधार पाऊस सुरुच, रायगड, पालघरमध्ये शाळांना सुट्टी; रेड अलर्ट जारी, पुढील ४ दिवस धोक्याचे

IMD Red Alert : महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा जोर वाढला आहे. IMD ने पालघर आणि रायगडसाठी ‘रेड अलर्ट’ जारी करत पुढील 24 तासांत अत्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे.
Heavy rainfall lashes Mumbai and surrounding districts

Heavy rainfall lashes Mumbai and surrounding districts

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत मान्सूनचा जोर वाढला असून, मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये काल रात्रीपासून मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडत आहे. हवामान विभागाने (IMD) पालघर आणि रायगड आणि पुणे जिल्ह्यातील घाटमाथ्यासाठी 'रेड अलर्ट' जारी केला असून, पुढील २४ तासांत अत्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे.

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