Maharashtra Rain Alert : मुंबईत दुसऱ्या दिवशीही मुसळधार पाऊस सुरुच, रायगड, पालघरमध्ये शाळांना सुट्टी; रेड अलर्ट जारी, पुढील ४ दिवस धोक्याचे

महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत मान्सूनचा जोर वाढला असून, मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये काल रात्रीपासून मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडत आहे. हवामान विभागाने (IMD) पालघर आणि रायगड आणि पुणे जिल्ह्यातील घाटमाथ्यासाठी 'रेड अलर्ट' जारी केला असून, पुढील २४ तासांत अत्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे..पालघर जिल्हा प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेत, गुरुवार, २ जुलै २०२६ रोजी सर्व शैक्षणिक संस्थांना पूर्ण सुट्टी जाहीर केली आहे. जिल्ह्यात सर्व अंगणवाड्या, सरकारी व खाजगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा, जिल्हा परिषद शाळा, नगरपालिका शाळा, अनुदानित व विनाअनुदानित संस्था, आश्रमशाळा, महाविद्यालये आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रे बंद राहणार आहेत..रायगड जिल्ह्यात अलिबाग, पनवेल, उरण, श्रीवर्धन, म्हसळा, तळा आणि पोलादपूर या सात तालुक्यांमधील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा आणि अंगणवाड्या बंद राहतील. रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी केले आहेत..Mumbai Rain Red Alert : मुंबईला पावसाचा तडाखा! कांदिवली, मालाडमध्ये ढगफुटीसदृश पाऊस; हवामान खात्याकडून 'रेड अलर्ट' जारी, पुढील 3 तास महत्त्वाचे.बुधवारी दुपारच्या सुमारास अनेक भागांत पावसाचा जोर वाढल्याने पालघरमधील सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात झाली आहे. अनेक रस्त्यांवर पावसाचे पाणी साचल्यामुळे वाहतूक विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबई आणि उपनगरांमध्येही सलग दुसऱ्या दिवशी मुसळधार पाऊस पडत असून, हवामान विभागाने पुढी काही तासांत अत्यंत मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे..Maharashtra 21 District Rain Alert : महाराष्ट्रातील २१ जिल्ह्यात पावसाचा अलर्ट; गोवा, कारवारमध्ये मोठे ढग दाटले; पुढच्या ३ दिवसांचा हवामान अंदाज.प्रशासनाने नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आणि घराबाहेर पडताना काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि स्थानिक प्रशासनाने संवेदनशील ठिकाणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पथके तैनात केली आहेत. प्रवाशांना रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक विभागांकडून मिळणाऱ्या ताज्या माहितीवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..मान्सूनचा जोर वाढत असल्याने प्रशासन सतर्क आहे. हवामानाच्या या तीव्र स्थितीदरम्यान कोणतीही अनुचित घटना टाळण्यासाठी नागरिकांनी शक्यतो घरातच राहावे आणि सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.