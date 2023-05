By

Maharashtra HSC Result 2023

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात आलेल्या बारावीच्या परीक्षेचा निकाल कधी लागणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं.

अशातच महाराष्ट्र बोर्डाचा बारावीचा निकाल उद्या जाहीर करण्यात येणार आहे. बोर्डाकडून लवकरच अधिकृतपणे निकालाबाबत माहिती दिली जाणार आहे. दुपारी दोन वाजता बारावीचा निकाल विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पाहता येणार आहे.

पुढील वेबसाइटवर पाहता येईल निकाल -

Maharesult.nic.in

hsc.maharesult.org.in

hscresult.mkcl.org

उद्या निकाल जाहीर झाल्यानंतर 26 मे पासून 5 जून पर्यंत विद्यार्थ्यांना गुण पडताळणीसाठी संकेतस्थळावर अर्ज करता येईल तर उत्तर पत्रिकेच्या छायाप्रतीसाठी 26 मे ते 14 जून दरम्यान ऑनलाईन अर्ज विद्यार्थ्यांना करता येणार आहे. तर गुणपत्रिका 5 जून रोजी महाविद्यालयात मिळणार आहे. HSC Board Examination

ऑनलाईन निकाल कसा पाहाल? (How to check HSC Result 2023 online)

कसा चेक कराल आपला निकाल? (How to check Maharashtra state board HSC 12th result online)

महाराष्ट्र शिक्षण मंडळाचे पोर्टल www.mahresult.nic.in वर लॉन ऑन करा.

बारावी निकालाच्या बॅनरवर क्लिक करा.

तिथं असलेल्या बॉक्समध्ये आपला सीट नंबर टाका.

तुमच्या आईच्या नावातील पहिली तीन अक्षरं लिहा.

एंटर केल्यानंतर तुमचा निकाल स्क्रिनवर दिसेल.

निकालाची प्रिंट आऊट घ्या किंवा मोबाईलमध्ये सेव्ह करा.

SMSद्वारे निकाल कसा पाहाल..? (How to check hsc result 2023 by sms)