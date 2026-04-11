महिला अधिकारी नको, मंत्र्यानं डावललं; IAS मनिषा म्हैसकर यांचा महायुतीच्या मंत्र्याबाबत गौप्यस्फोट

राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी आपल्या कारकिर्दीतील एक कटू अनुभव शेअर केला आहे. "मला माझ्या खात्यासाठी महिला सचिव चालणार नाही," असे म्हणत एका मंत्र्याने आपल्याला नाकारल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या विधानानंतर प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे..दिल्ली येथे आयोजित महिला अधिकाऱ्यांच्या संमेलनानिमित्त प्रकाशित स्मरणिकेत त्यांनी हा अनुभव मांडला आहे. ''जवळपास ३३ वर्षांच्या सेवेत अनेक आव्हानात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. विविध परिस्थितींना सामोरे जावे लागले, मात्र केवळ 'स्त्री' असल्यामुळे नकार मिळण्याचा हा पहिलाच प्रसंग होता'', असं त्यांनी नमूद केले..२०२३ मध्ये राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्या सुरू असताना हा प्रकार घडल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यावेळी संबंधित मंत्र्याने त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नव्हते, पण महिला सचिव नको हीच भूमिका घेतली होती, असं त्यांनी म्हणाल्या. महत्त्वाचं म्हणजे या लेखात त्यांनी कोणत्याही मंत्र्याचे नाव घेतलेले नाही. मात्र '२०२३ मधील सरकार' असा उल्लेख केल्याने हा संदर्भ महायुतीच्या नेत्यांशी जोडला जात असल्याची चर्चा सुरू आहे..दरम्यान, या विधानानंतर मंत्रालयीन वर्तुळात "तो मंत्री नेमका कोण?" याबाबत विविध तर्कवितर्क रंगले आहेत. म्हैसकर यांच्या या विधानामुळे प्रशासनातील महिलांच्या भूमिकेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आजही उच्च पदांवर काम करताना महिलांना अशा अनुभवांना सामोरे जावे लागत असल्याची खंत व्यक्त होते आहे.