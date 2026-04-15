IAS Officers Transfers: महाराष्ट्रात पुन्हा मोठी प्रशासकीय उलथापालथ! ५ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांनी खळबळ, कोण कुठे गेलं?

राज्यातील आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदलीची प्रक्रिया अद्यापही थांबलेली नाही. यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जागा बदलल्या गेल्या तर काहींना सचिवपदाची जबाबदारी मिळाली होती.दरम्यान आणखी पाच आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. या नवीन नियुक्त्यांमुळे विविध विभागांतील पदे भरली गेली आहेत..या ताज्या बदलीत सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांना पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ते आयएएस आरआर २०२० या बॅचचे अधिकारी आहेत. पूर्वी सोलापूर जिल्हा परिषदेत त्यांनी साईओ म्हणूनही काम केले होते. आता त्यांची नियुक्ती महापालिकेच्या महत्त्वाच्या पदावर झाली..दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या बदलीत डॉ. बी. एन. पाटील यांची नियुक्ती झाली आहे. ते आयएएस नॉन-एससीएस २०१४ या बॅचचे अधिकारी आहेत. सध्या पर्यटन संचालनालय, मुंबई येथे संचालक म्हणून कार्यरत असलेल्या डॉ. पाटील यांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत रुसा योजनेच्या प्रकल्प संचालकपदावर बदली देण्यात आली आहे. मुंबई येथेच ही नवीन जबाबदारी पार पाडण्याचे आदेश त्यांना मिळाले आहेत.याचबरोबर मंगेश जोशी यांचीही बदली झाली आहे. आयएएस एससीएस २०१५ या बॅचचे ते अधिकारी आहेत. यशदा, पुणे येथे उपमहासंचालक म्हणून काम करणाऱ्या जोशी यांना आता पर्यटन संचालनालय, मुंबई येथे संचालकपदावर नियुक्त करण्यात आले आहे..सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर कुशल जैन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयएएस आरआर २०२२ या बॅचचे ते अधिकारी आहेत. सध्या गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी येथे आयटीडीपीचे प्रकल्प अधिकारी आणि अहेरी उपविभागाचे सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या जैन यांना सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदावर बदली देण्यात आली आहे..शेवटच्या बदलीत रेवैया डोंगरे यांना नवीन जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आयएएस आरआर २०२३ या बॅचचे ते अधिकारी आहेत. सध्या धाराशिव जिल्ह्यातील भूम उपविभागाचे सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या डोंगरे यांची यवतमाळ येथे आयटीडीपी, पांढरकवडा येथे प्रकल्प अधिकारी आणि केळापूर उपविभागाचे सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.राज्य सरकारने अद्यापही बदलीचे सत्र सुरू ठेवले असल्याने आणखी काही अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अधिकाऱ्यांनी नवीन पदांवर त्वरित रुजू होऊन कामकाज सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.