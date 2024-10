Weather conditions in Maharashtra, with heavy clouds and rainfall forecasted. Sakal

महाराष्ट्र बातम्या Latest Weather Updates: बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळचा धुमाकूळ! 'या' राज्यांना फटका; महाराष्ट्रात काय परिस्थिती? Weather updates for Maharashtra and India: या काळात 20-21 ऑक्टोबर रोजी अंदमान समुद्रात ताशी 35 किमी ते 45 किमी प्रतितास वाऱ्याचा वेग 55 किमी प्रतितास पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.