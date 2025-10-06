ITI Students: आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना आता वैदिक संस्कार अभ्यासक्रम; नेमकं काय शिकायला मिळणार?

मुंबई: राज्याच्या स्थापनेपासून तांत्रिक अभ्यासक्रम आणि त्यासाठीच्या ट्रेडचे शिक्षण, अभ्यासक्रम देणाऱ्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये (आयटीआय) पहिल्यांदाच विद्यार्थ्यांना वैदिक संस्कार आणि त्याचे धडे शिकायला मिळणार आहेत. नाशिक येथील आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी राज्यातील आयटीआयमध्ये ‘वैदिक संस्कार ज्युनिअर असिस्टंट’ हा नवा अभ्यासक्रम राबविला जाणार असल्याची माहिती सोमवारी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत दिली..राज्यात नव्याने अल्प मुदतीचे सुमारे २०६हून अधिक अभ्यासक्रमही सुरू केले जाणार आहेत. हे सर्व अभ्यासक्रम रोजगारक्षम असून, त्या अभ्यासक्रमांची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बुधवारी (ता.८) होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या कार्यक्रमांतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाशी निगडित अभ्यासक्रमांचा समावेश असून, त्यात अॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, ड्रोन तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर ऊर्जा, सायबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ग्रीन हायड्रोजन, मोबाईल दुरुस्ती तंत्रज्ञ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आदी विषयांचा समावेश आहे..प्रवेश प्रक्रिया आणि पात्रताविविध नव्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी इच्छुक उमेदवारांनी https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. प्रशिक्षण शुल्क प्रतिमहिना रुपये एक हजार ते पाच हजार इतके निश्चित करण्यात आले आहे. २५ टक्के जागा संस्थेतील प्रशिक्षणार्थींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या असून, उर्वरित जागा बाह्य उमेदवारांसाठी खुल्या असतील. या अभ्यासक्रमांसाठी आयटीआयमधील विद्यमान व उत्तीर्ण विद्यार्थी तसेच दहावी, बारावी, पदविका किंवा पदवी शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी पात्र असतील..रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणासाठी...-‘अल्प मुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ हा अभिनव उपक्रम- या उपक्रमाचे राज्यभरात ६०० ठिकाणी आयोजन- एकूण ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि १४१ शासकीय तांत्रिक विद्यालयांमध्ये एकूण दोन हजार ५०६ तुकड्या सुरू करणार- चालू वर्षात ७५ हजार युवकांना प्रशिक्षण देणार- पुढील वर्षापासून ही संख्या एक लाख प्रशिक्षणार्थींपर्यंत वाढविण्याचा संकल्प- महिला उमेदवारांसाठी ३६४ विशेष तुकड्या- उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी ४०८ विशेष तुकड्या सुरू करणार- गडचिरोली, लातूर, नागपूर आणि अमरावती येथे स्थानिक उद्योग गरजांनुसार विशेष प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.