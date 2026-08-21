Maharashtra Kabaddi Association: राज्य कबड्डी संघटकांच्या जिल्हा बदलावर मर्यादा?

मुंबई: खेळाडूंना जिल्हा बदलांना मर्यादा असतात, तशाच प्रकारच्या मर्यादा संघटकांनाही असाव्यात, अशी मागणी आज झालेल्या राज्य कबड्डी संघटनेच्या आज झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत झाली. विशेष सर्वसाधारण सभेत या मुद्द्यावर चर्चा करून त्याचे नियमात रूपांतर करण्याचे आश्वासन देण्यात आले..कबड्डी खेळाडू एखाद्या जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करीत असतात; पण त्यांना कुलिंग कालावधीचा सामना करावा लागतो. निवडणुकांमध्ये एखाद्या संघटकाचा पराभव झाला तर तो लगेचच दुसऱ्या जिल्ह्यातून प्रतिनिधित्व करतो आणि संघटनेत जाण्याचा प्रयत्न करीत असतो, यावर निर्बंध असावेत म्हणून नियमात बदल करण्याची मागणी मालोजी भोसले यांनी केली. त्यांची ही मागणी स्वीकारण्यात आली; मात्र याचे नियमांत रूपांतर विशेष वार्षिक सभेत चर्चेनंतर केले जाऊ शकेल, असे मंगल पांडे यांनी सांगितले..Pakistan High Commission Delhi: पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयाला दणका; अनधिकृत बांधकामावर ‘जेसीबी’ने कारवाई.शिवाजी पार्क येथील संघटनेच्या कार्यालयात झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत २०२५च्या नियमानुसार नव्या घटनेचा मसुदा मान्य करण्यात आला; मात्र विशेष सर्वसाधारण सभेत त्यावर अधिक सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. त्याच वेळी संघटकांच्या जिल्हा बदलासंदर्भात नियम केला जाऊ शकेल. तसेच खेळाडूंचे प्रशासनातील महत्त्व वाढवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून सर्वोत्तम दोन खेळाडूंची नावे पाठवण्यातही सांगण्यात आले आहे, असे मंगल पांडे यांनी `सकाळ`शी बोलताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.