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Maharashtra Kabaddi Association: राज्य कबड्डी संघटकांच्या जिल्हा बदलावर मर्यादा?

Special General Meeting to Discuss New Rules: खेळाडूंप्रमाणे कबड्डी संघटकांनाही जिल्हा बदलासाठी मर्यादा असाव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली. विशेष सभेत नियम करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
Maharashtra Kabaddi Association

Maharashtra Kabaddi Association

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: खेळाडूंना जिल्हा बदलांना मर्यादा असतात, तशाच प्रकारच्या मर्यादा संघटकांनाही असाव्यात, अशी मागणी आज झालेल्या राज्य कबड्डी संघटनेच्या आज झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत झाली. विशेष सर्वसाधारण सभेत या मुद्द्यावर चर्चा करून त्याचे नियमात रूपांतर करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

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