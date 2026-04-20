आता 'एटीएम'द्वारे मिळणार धान्य, 'या' जिल्ह्यात सरकारकडून चाचपणी; रेशन दुकाने हद्दपार होणार?

नाशिक : महिन्याकाठी रेशनसाठी दुकानांच्या चकरा मारण्याच्या त्रासातून आता कायमची सुटका होणार आहे. सरकारने 'एटीएम'द्वारे धान्य वितरणासाठी चाचपणी सुरू केली आहे. राज्यात नाशिक, ठाणे व नागपूरमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रयोग राबविला जाईल. हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यास देशभरात तो लागू केला जाईल..देशात प्रथमच या प्रयोगासाठी महाराष्ट्राची निवड झाली आहे. संबंधित तिन्ही जिल्ह्यांच्या पुरवठा विभागाने होकार दर्शविल्यानंतर आता पुढील टप्प्यात प्रत्यक्ष या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करायची यावर सरकार काम करणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार बँकाप्रमाणे लाभार्थीच्या हाती 'एटीएम कार्ड' दिले जाणार आहे..महिन्याला ठराविक कालावधीत धान्य 'एटीएम'मध्ये जाऊन हे कार्ड स्वॅप केल्यानंतर लाभार्थीना त्यांच्या 'रेशनकार्ड' वरील कोट्यानुसार रेशन उपलब्ध होईल. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास लाभार्थीची रेशन दुकानासमोर रांगेत उभे राहण्यातून मुक्तता होईल. मात्र रेशन दुकानदार हद्दपार होण्याची भीती आहे. या दुकानदारांच्या उपजिविकेचे काय असा प्रश्न निर्माण होईल..एप्रिल, मे, जूनचे धान्य एकाच वेळी मिळणारआगामी राज्य सरकारने 'रेशन कार्ड' धारकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. अंत्योदय व प्राधान्य गटातील लाभार्थ्यांना एप्रिल महिन्यातच तीन महिन्यांचे धान्य देण्याचे जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे एप्रिल, मे व जून या महिन्यांचे धान्य एकाच वेळी एप्रिलमध्ये वितरण केले जाणार आहे. अंत्योदय व प्राधान्य गटातील लाभार्थ्यांना दर महिन्याला रेशन दुकानात जाण्याची गरज राहणार नाही..