महाराष्ट्र बातम्या

Davos News: पहिल्याच दिवशी राज्याची मोठी झेप; दावोसमध्ये १४.५० लाख कोटींचे करार, राज्यात १५ लाख रोजगार संधी!

सकाळ वृत्तसेवा
दावोस: भारतातील उद्योग आणि गुंतवणूक क्षेत्रासाठी महाराष्ट्रच ‘गेटवे’ असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान खरे ठरवणारे तब्बल १४ लाख ५० हजार कोटींचे गुंतवणूक करार दावोस अार्थिक परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी करण्यात आले. या गुंतवणुकीबरोबर राज्यात १५ लाख रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.

