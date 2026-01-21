Davos News: पहिल्याच दिवशी राज्याची मोठी झेप; दावोसमध्ये १४.५० लाख कोटींचे करार, राज्यात १५ लाख रोजगार संधी!

दावोस: भारतातील उद्योग आणि गुंतवणूक क्षेत्रासाठी महाराष्ट्रच ‘गेटवे’ असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान खरे ठरवणारे तब्बल १४ लाख ५० हजार कोटींचे गुंतवणूक करार दावोस अार्थिक परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी करण्यात आले. या गुंतवणुकीबरोबर राज्यात १५ लाख रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा विभागाच्या माध्यमातून यंदा विविध विभागांनी आणि विविध क्षेत्रातील उद्योगांच्या प्रतिनिधींसमवेत फडणवीस, उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हरित ऊर्जा, अन्न प्रक्रिया, पोलाद निर्मिती, आयटी-आयटीईस, डाटा सेंटर, ईव्ही- ऑटोमोबाईल, जहाज बांधणी, डिजिटल इन्फ्रा अशा विविध क्षेत्रातील ही गुंतवणूक मुंबईसह राज्याच्या रत्नागिरी, पालघर, गडचिरोली, अहिल्यानगर या भागात पोहचणार असल्याने तेथे उद्योग वाढीसह मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे..‘जागतिक आर्थिक मंचा’च्या (डब्ल्यूईएफ) वार्षिक बैठकीसाठी फडणवीस, सामंत यांच्यासह महाराष्ट्र सरकारच्या विविध विभागांचे प्रतिनिधीमंडळ दावोस येथे उपस्थित आहे. बैठकीच्या पहिल्याच दिवसापासून जगभरातील विविध क्षेत्रातील उद्योगांनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी स्वारस्य दाखविले आहे. यातून गुंतवणुकीचा मोठा ओघ सुरू झाल्याने ‘महाराष्ट्र पॅव्हेलियन’मध्ये उत्साहाचे चित्र निर्माण झाले..अधिक गुंतवणुकीचा विश्वाससामंजस्य करारांवरील स्वाक्षरी व करारांच्या आदान-प्रदान प्रसंगी झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रावरील उद्योग क्षेत्राचा, गुंतवणूकदारांचा हा विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी आम्ही सदैव सज्ज आहोत. येथे होणाऱ्या करारांवरील पुढील कार्यवाहीबाबत‘वॉर रूम’च्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येईल. उद्योजकांना आवश्यक सुविधा वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने मिळाव्यात याची काळजी घेतली जाईल.’’ उद्योजक - गुंतवणूकदारांकडून मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता यंदा गेल्या वर्षाहून अधिक गुंतवणूक आणि रोजगार संधीचे सामंजस्य करार होतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. ‘‘विशेषतः मुंबईतील घन कचरा व्यवस्थापन, हवा आणि पाणी गुण संनियत्रणाच्या माध्यमातून चक्राकार अर्थव्यवस्थेची यंत्रणा उभी केली जात आहे. महाराष्ट्र हे अमर्याद संधीचे राज्य आहे. त्याबाबतपान आणि एमएमआर क्षेत्राच्या विकासासह तिसऱ्या मुंबईच्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार समितीने आराखडा निश्चित करून दिला आहे. या माध्यमातून व्यवसायाच्या आणि चांगल्या पगाराच्या रोजगार निमिर्तीवर भर दिला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले..आगामी दोन दिवसांत दावोसमध्ये एआय, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर यांसह फिनटेक, लॉजिस्टिक्स अँण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर तसेच जहाज बांधणी, ईव्ही, अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील आणखी काही उद्योग घटकांशीही महाराष्ट्राचे गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार होणार आहेत. त्यादृष्टीने त्यांच्या प्रतिनिधींशी, बोलणी -चर्चेच्या फेऱ्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार गेल्या वर्षी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा कक्ष (मैत्री) या गुंतवणूक आणि उद्योग सुलभतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या समर्पित संस्थात्मक व्यवस्थेमुळे यंदा गुंतवणूकदार, उद्योग क्षेत्राचा महाराष्ट्राकडील ओघ आणखी वाढला आहे..अन्य करार ःएमएमआरडीए-जायका (धोरण आणि स्ट्रॅटेजी पार्टनर)एमएमआरडीए-सेम्बकॉर्प डेव्हलपमेंट लि. सिंगापूर (एकीकृत इंडस्ट्रिअल पार्कसाठी नॉलेज पार्टनर)एमएमआरडीए-टेक्निकल युनिव्हर्सिटी म्युनिक, जर्मनी (शाश्वत नागरी वाहतूक प्रणाली)ज्यांनी महाराष्ट्रात आणखी गुंतवणूक आणि विस्तार करण्याची तयारी दर्शवली अशा कंपन्या: कोकाकोला, आयकिया, स्कोडा ऑटो..‘एमएमआरडीए’चे यशमुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये १० परिवर्तनकारी सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करत ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शिखर परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी हे करार केले. त्यामुळे आठ लाख ७३ हजार ६०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा मार्ग खुला झाला आहे. त्यामुळे लाखो रोजगारांची निर्मिती, शाश्वत विकास आणि तंत्रज्ञान आधारित परिसंस्था उभारण्यावर या भागीदाऱ्यांचा मुख्य भर आहे..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या पहिल्याच दिवशी विक्रमी गुंतवणूक सुनिश्चित होणे, यातून महाराष्ट्राच्या क्षमतेवर जागतिक गुंतवणूकदारांचा असलेला अढळ विश्वास दिसून येतो. हे सामंजस्य करार केवळ आर्थिक करार नाहीत, तर एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था घडविण्याच्या आमच्या प्रवासाला गती देणारे महत्त्वाचे साधन आहेत. राज्याला आणि मुंबई महानगर प्रदेशाला जागतिक दर्जाचे, तंत्रज्ञानाधारित सामर्थ्यकेंद्र म्हणून सुसज्ज करत भारताच्या विकासाचा मुख्य इंजिन म्हणून महाराष्ट्र अग्रभागी राहील याची खात्री आहे.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 