Latest Marathi News Live Update : आमदार बापू पठारे धक्काबुक्कीप्रकरणी बंडू खांदवेसह २० जणांवर गुन्हा दाखल

आमदार बापू पठारे यांना सार्वजनिक कार्यक्रमात धक्काबुक्की झाल्याने निर्माण झालेल्या गोंधळानंतर, त्यांच्या समर्थकावर झालेल्या मारहाणप्रकरणी बंडू खांदवे याच्यासह २० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आले...याप्रकरणी शकील अजमोद्दीन शोख (वय ४६, रा. तुकारामनगर, खराडी) यांनी विमानतळ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यावरून पोलिसांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बंडू शहाजी खांदवे (रा. लोहगाव), शेखर मोझे, विलास खांदवे, कालिदास खांदवे, गणेश खांदवे, मेघराज खांदवे, प्रतीक खांदवे, रामेश्वर पोळ, सागर करजे, ओंकार ऊर्फ ओम्या खांदवे, हरिदास खांदवे, तुकाराम खांदवे, मंगेश खांदवे, रामदास खांदवे आणि अन्य पाच ते सहा जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.