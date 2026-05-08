Latest Marathi News Live Update : माठ फोडल्याने संताप; दिव्यांग महिलेच्या भेटीसाठी बच्चू कडूंची धाव

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील गजानन महाराज मंदिर परिसरात महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईदरम्यान गोरगरीब विक्रेत्यांच्या मातीच्या भांड्यांचे नुकसान करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. या कारवाईत दिव्यांग महिला अर्चना पारखे यांचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्यानंतर नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली. अर्चना पारखे यांच्यावर अन्याय झाल्याचा आरोप करत प्रहार संघटनेचे नेते आणि आमदार बच्चू कडू यांनी त्यांच्या भेटीसाठी धाव घेत संबंधित घटनेची माहिती जाणून घेतली. यावेळी त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत दिव्यांग आणि गोरगरीबांवर होणारा अन्याय तातडीने थांबवण्याची मागणी केली.