Latest Marathi News Live Update : कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्यात कमर्शियल गॅस पुरवठा तात्पुरता बंद

कोल्हापूर शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात कमर्शियल गॅसचा पुरवठा तात्पुरता बंद करण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अमोल येडके यांनी दिली आहे. गॅसचा अवैध साठा करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असून हॉटेल आणि इतर उद्योगांना लागणारा गॅस पुरवठा सध्या थांबवण्यात आला आहे. मात्र घरगुती गॅससोबतच रुग्णालये, निवासी शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांना लागणारा गॅस पुरवठा सुरळीत सुरू राहणार आहे. हॉटेल चालकांनी उपलब्ध गॅसचे योग्य नियोजन करून जपून वापर करावा, अशी सूचना प्रशासनाने दिली असून गॅस तुटवड्याची परिस्थिती लवकरच नियंत्रणात येईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.