वॉशिंग्टन : अमेरिकेत एकटे आलेल्या ग्वाटेमालाच्या स्थलांतरित मुलांना तत्काळ त्यांच्या मातृदेशात परत पाठविण्याच्या निर्णयाला अमेरिकेतील फेडरल न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाला हा धक्का मानला जात असून, त्यांच्या स्थलांतर धोरणाला विरोध म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे म्हटले जाते. न्यायाधीश टिमोथी जे. केली यांनी हा निर्णय दिला आहे. सरकारी आश्रयस्थाने आणि विविध ठिकाणी राहत असलेल्या ग्वाटेमालाच्या स्थलांतरित मुलांना परत पाठविण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.