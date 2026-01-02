Latest Marathi News Live Update : मुंबईत भेसळयुक्त दुधाचा मोठा पर्दाफाश

मुंबईत वर्सोवा पोलिस आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या संयुक्त कारवाईत अमूल आणि गोकुळ दुधात पाणी मिसळून भेसळ करणाऱ्यामुंबईत भेसळयुक्त दुधाचा मोठा पर्दाफाश सातत्याच्या प्रकरणाचा पर्दाफाश झाला. अंधेरी प. येथील नवजीतनगर परिसरात पहाटे छापा मारून ७ आरोपी पकडले गेले. नामांकित कंपन्यांच्या ताजा, गोल्ड, A-2 तसेच सात्विक व क्लासिक पिशव्यांचा गैरवापर करून दूध भरण्याची कारवाई उघड झाली. दुधाच्या पिशव्या अनियमितपणे सील केल्याचेही आढळले, ज्याद्वारे ग्राहकांची फसवणूक करून आर्थिक फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात होता. एकूण ९५८ लिटर भेसळयुक्त दूध जप्त करून नष्ट करण्यात आले, तर ७ आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला (गुन्हा क्र. 1105/2025, BNS व अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये कारवाई). पुढील तपास वर्सोवा पोलिसांकडून सुरू आहे.