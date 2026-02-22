Latest Marathi News Live Update : इचलकरंजीत सूत गोदामाला भीषण आग

Latest Marathi Live Updates 22 february 2026 : मुंबई-गोवा महामार्गावर एका भीषण अपघाताने संपूर्ण परिसर हादरून गेला. कोलेटी गावाजवळ इंधन वाहतूक करणाऱ्या एका टँकरचा अपघात झाला असून, हा टँकर रस्त्याच्या कडेला असलेल्या शेतात जाऊन अडकला आहे. या टँकरमध्ये तब्बल ९,००० लिटर पेट्रोल आणि ५,००० लिटर डिझेल असा एकूण १४,००० लिटर ज्वलनशील साठा असल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. यासह देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर....इचलकरंजीत सूत गोदामाला भीषण आग.इचलकरंजी शहरातील सांगली नाका परिसरातील गुरुमाऊली वेअर हाऊस या सूत गोदामाला आज पहाटे भीषण आग लागली. या आगीत सुमारे पाच कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.शॉर्टसर्किटमुळे ठिणगी पडून ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.सहा तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर विविध ठिकाणच्या अग्निशामक दलाच्या सात गाड्यांनी आग आटोक्यात आणली. घटनेची नोंद गावभाग पोलिस ठाण्यात करण्याचे काम सुरू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.