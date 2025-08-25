Latest Marathi News Updates : २९ ऑगस्टपासून मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन

२९ ऑगस्टपासून मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाला होणार सुरुवात
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे 29 ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन होणार आहे.परळी तालुक्यातील हजारोंच्या संख्येने मराठा समाज मुंबईच्या दिशेने निर्माण होणार आहे. त्यातच परळी येथे चलो मुंबई असे आशयाचे मोठे होर्डिंग लावले गेले आहे. आणि याच होर्डिंग वर मस्साजोगचे दिवंगत सरपंच संतोष देशमुख यांचा फोटो देखील लावण्यात आलेला आहे. मराठा समन्वयक अमित घाडगे पाटील यांनी परळीत राणी लक्ष्मीबाई चौकात लावलेले हे होर्डिंग चर्चेचा विषय ठरत आहे.
नागपुरात काँग्रेस पक्षाकडून महापालिकेत अनोखे आंदोलन करण्यात येत आहे.
शहरातील विविध रस्त्यांवरील खड्ड्यांसंदर्भात हे आंदोलन सुरू असून या आंदोलनात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या फोटो आणि जीपीएस लोकेशनसह हे आंदोलन सुरू केले आहे.
मनपाचा खड्डे मुक्त नागपूरचा दावा खोटा ठरवण्यासाठी एका प्रकारे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पुरावेच या आंदोलनात आणले आहे.
गणेशोत्सव अवघ्या २ दिवसांवर आला तरी अद्याप शहरातील सार्वजनिक गणेश मंडळे महापालिकेच्या परवानगीच्या प्रतीक्षेत. शहरात जवळपास १८०० सार्वजनिक गणेश मंडळे मात्र परवानगी अवघ्या १५ गणेश मंडळांना. महापालिका प्रशासनाकडून परवानगी मिळत नसल्याने सार्वजनिक गणेश मंडळ आक्रमक. परवानगीसाठी गणेश मंडळांनी शुल्क भरण्याच्या महापालिकेच्या सूचना
राष्ट्रीय महामार्ग क्र 6 वर खामगाव जवळ वळण मार्गावर सकाळी अपघात. कार धुळे येथून नागपूर कडे जाताना सकाळी झाला अपघात. अपघातात कार मधील दोघे गंभीर जखमी. जखमींवर खामगाव येथील सामान्य रुग्णालयात उपचार
महिलांना स्वाभिमानी आणि आत्मनिर्भर बनवणे हीच सक्षमीकरणाची व्याख्या आहे. महिला अपात्र असतानाही पंधराशे रुपयांच्या बदल्यात त्यांची मते विकत घेऊन किंवा चोरून सरकार स्थापन करणे ही त्या महिलांची व राज्याची फसवणूक आहे, अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.
धाराशिव च्या तुळजापूर मधील पिता पुञाची अज्ञात आरोपींनी अधिक पैशाच्या आमिषाने फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आलाय. कालिदास लिंबाजी गवळी व मुलगा कृष्णा याला आरोपींनी अधिक पैशाचे आमिष दाखवले.एक बनावट लिंक तयार करुन ती व्हॉट्सअॅपने पाठवली या लिंक द्वारे पिता पुञाची १६ लाख ८५ हजार ४९८ रुपयांची अॉनलाईन फसवणूक करण्यात आली
कल्याण शीळ रोडवर गेले काही दिवस प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे, यातच मध्यरात्री अचानक मोठा दिशा दर्शक फलक अचानक रस्त्यावर कोसळला आणि काही काळ दोन्ही साईडची वाहतुक ठप्प झाली होती.दरम्यान घटनास्थळी मनसे नेते राजू पाटील, पदाधिकारी योगेश पाटील घटनास्थळी पोहचले आणि पोलीस, फायब्रिगेड यांना बोलवून घेऊन पडलेला फलक बाजूला काढला.. दरम्यान या घटनेत एक बाइक स्वार जखमी होता होता वाचला..
- नागपूर सहित विदर्भातील काही भागात बुधवारी पावसाचा अंदाज
- मंगळवार ते बुधवार दरम्यान नागपूर सह विदर्भात पावसाचा अंदाज
- मंगळवारी नागपूर,भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली या पाच जिल्ह्यांना येलो अलर्ट
- तर बुधवारी या पाच जिल्ह्यांसह अमरावती, वर्धा अशा सात जिल्ह्यांना येलो अलर्ट
- तर गुरुवारी संपूर्ण विदर्भाला पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आलाय...
- जात पडताळणी दरम्यान एकदा 'व्हिजिलन्स सेल'ने स्वातंत्र्यपूर्व काळातील दस्तऐवजांची वैधता मान्य केल्यावर पुनर्पडताळणीस आदेश देता कामा नये, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला.
- अमरावती येथील जातवैधता समितीच्या आदेशा विरोधात दाखल प्रकरणात सुनावणी दरम्यान निकाल..
- याचिकाकर्त्यांनी १९३२ सालच्या कोतवाल पुस्तकातील नोंद सादर केली होती...त्यात २ मे २०१९च्या पहिल्या व्हिजिलन्स सेल अहवालात नोंद पडताळून खरेपणा मान्य केला
- मात्र, समितीने कोणतेही कारण न नोंदवता दुसऱ्या पडताळणीत नोंद फेटाळण्यात आली.
- जातपडताळणी समितीचेकार्य फक्त अर्जदाराने सादर केलेल्या पुराव्यांची तपासणी करण्यापुरतेच मर्यादित आहे. समिती स्वतःहून पुरावे जमा करून दावा सिद्ध किंवा खोडून काढू शकत नाही.
- २००३च्या नियमांनुसार, समिती अर्जदाराने दिलेल्या पुराव्यांवर असमाधानी असल्यासच प्रकरण 'व्हिजिलन्स सेल'ला पाठवता येते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सीएनजी वाहनांच्या ‘हायड्रो टेस्टिंग’चे शुल्क वितरकांनी अचानक वाढवून २,८०० ते ३,००० रुपये केले आहे.
काही महिन्यांपूर्वी हेच शुल्क फक्त ५०० ते ७०० रुपये होते. या प्रचंड वाढीमुळे खासगी वाहनधारक आणि रिक्षाचालकांवर आर्थिक ताण आला आहे
.
रिक्षा संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दर तीन वर्षांनी सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असणाऱ्या या तपासणीच्या दरवाढीवर सरकारने तातडीने नियंत्रण आणावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वाढलेला खर्च रिक्षा-टॅक्सी भाड्यात वाढ करून प्रवाशांवर टाकला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यावर तोडगा न निघाल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
पोळ्याच्या सणात ग्रामीण भागात जुगार मोठ्या प्रमाणात खेळला जातो. लाखनी पोलीस ठाणे अंतर्गत येणाऱ्या केसलवाडा वाघ या गावात एका ठिकाणी जुगार खेळला जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी केलेल्या या कारवाई 7 जुगाऱ्यांना अटक केली. त्यांच्याकडून 6 मोबाईल, 4 दुचाकी, रोख रक्कम असा एकूण 3 लाखांचा मुद्देमाल लाखनी पोलिसांनी जप्त केला.
राज्यातील काही जिल्ह्यातच 29 ऑगस्टपर्यंत पाऊस सुरू राहणार आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र अन् विदर्भातच हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज आहे. मराठवाडा आणि उत्तर महष्ट्रात तुलनेत पाऊस खूप कमी झाला आहे. गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान या राज्यात तुफान पाऊस सुरू आहे. त्याचा परिणाम म्हणून राज्यातील काही भागात हलका ते मध्यम पाऊस सुरू झाला आहे. बहुतांश भागात हलका ते मध्यम पावसाने हजेरी लावली. यात कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यांना समावेश आहे.
रायगड आणि पुणे जिल्ह्याला जोडणारा वरंध घाट वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. पावसाळ्या दरम्यान वारंवार घडणाऱ्या दरड दुर्घटनेच्या घटनांच्या पार्श्वभुमीवर रायगड आणि पुणे जिल्हा प्रशासनाने वरंध घाट वाहतुकीसाठी बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या बंदीमुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता तर आगामी गणेशोत्सव व सणासुदीच्या काळात या रस्त्यावरील वाहतूक सुरु करण्याची मागणी वारंवार स्थानिक लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांकडून केली जात होती. या मागणीच्या अनुषंघाने रायगडचे जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांनी परिपत्रक काढून वरंध घाट सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी खुला केला असून अतिवृष्टीचे काळात घाटातुन वाहतुक बंद ठेवण्याच्या निर्देश देखील केल्या आहेत.
