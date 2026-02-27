Latest Marathi News Live Update : राज्यात विविध कार्यक्रमांसह आज मराठी भाषा गौरव दिन साजरा होणार

बार्शी तालुक्यातील कुसळंब गावात जुन्या वादातून गोळीबार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेत एक युवक गंभीर जखमी झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्यातून आलेल्या तीन ते चार युवकांनी संबंधित युवकाला बेदम मारहाण केली. मारहाणीनंतर त्याच्यावर गोळीबार करण्यात आला. गोळी लागल्याने तो गंभीर जखमी झाला. घटनेनंतर आरोपी युवक पुण्याच्या दिशेने फरार झाले असल्याची माहिती समोर येत आहे. जखमी युवकाला तात्काळ बार्शी येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच बार्शी ग्रामीण पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून पुढील तपास सुरू आहे.