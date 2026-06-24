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लग्नपत्रिकेवर वधु-वरांची जन्मतारीख बंधनकारक, राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; काय आहे कारण?

New Rule for Marriage Invitations लग्नपत्रिकेवर आता वधु आणि वराची जन्मतारीख बंधनकारक करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारकडून केल्या जात आहेत. बालविवाह रोखण्यासाठी राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
Birth Dates May Become Mandatory on Wedding Cards

Birth Dates May Become Mandatory on Wedding Cards

Esakal

सूरज यादव
Updated on

राज्यात बालविवाह रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यासाठी आता लग्नासंदर्भात राज्य सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी याबाबत माहिदती दिली आहे. लग्नपत्रिकेवर आता वधू आणि वराच्या नावानंतर जन्मतारीख लिहावी लागणार आहे. राजस्थानमध्ये असा निर्णय याआधी घेण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात हा निर्णय घेतला जाणार असल्याचं समजते.

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