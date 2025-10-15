महाराष्ट्र बातम्या

पटेलांनी टोचलेल्या इंजेक्शनचा परिणाम, तब्येतीचं कारण सांगत आणखी एका नेत्यानं पालकमंत्रीपद सोडलं; काय घडलं?

Minister Babasaheb Patil : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दोन जिल्ह्यात फेरबदल करण्यात आलेत. यात गोंदियाचं पालकमंत्रीपद मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सोडलंय. त्यांच्याऐवजी इंद्रनील नाईक यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आलीय.
Minister Babasaheb Patil Relieved from Gondia Charge, Indranil Naik Appointed New Guardian Minister

Esakal

सूरज यादव
Updated on

लोकांना कर्जमाफीचा नाद लागलाय असं विधान केल्यानं वादात अडकलेल्या राज्याच्या सहकारमंत्र्यांनी गोंदिया जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद सोडलंय. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या जागी इंद्रनील नाईक यांच्याकडे पालकमंत्रीपदाची धुरा सोपवण्यात आलीय. अजित पवार यांची वरळीत जिल्हाध्यक्षांची बैठक पार पडली. यावेळी अजित पवार यांनी घोषणा केली. काही दिवसांपूर्वी नागपुरात पक्षाच्या शिबिरात प्रफुल्ल पटेल यांनी पालकमंत्री फक्त १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारीला जिल्ह्यात येतात अशी टीका केली होती.

Ajit Pawar
Gondia
Praful Patel
maharashtra
NCP

