Maharashtra: महिला अधिकाऱ्यांचे वावडे?; राज्यातील एकाही मंत्र्यांकडे महिला खासगी सचिव नाही

मुंबई : राज्य सरकार महिला सक्षमीकरणाच्या आणि महिलांना ५० टक्के आरक्षणाच्या मोठ्या गोष्टी करत असले, तरी राज्यातील सर्व मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये एकाही महिला अधिकाऱ्याची 'खासगी सचिव' (पीएस) किंवा 'विशेष कार्य अधिकारी' (ओएसडी) म्हणून नेमणूक केलेली नाही. राज्य सरकार राज्यातील महिलांसाठी सरकार 'लाडकी बहीण' योजना राबवत असले तरी मंत्री कार्यालयाला मात्र महिला अधिकाऱ्यांचे वावडे असल्याचे दिसून आले आहे. एकूण मंत्र्याचे ३५ खासगी सचिव व ९५ विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांमध्ये महिलांचे एक टक्का सुद्धा अस्तित्व नाही. त्यामुळे महिलांना मिळणारे समान अधिकार हे फक्त कागदावरच असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध होत आहे..राज्यातील मंत्र्यांच्या कार्यालय किंवा आस्थापनांवर एकाही महिला अधिकाऱ्याची 'खासगी सचिव' किंवा 'विशेष कार्य अधिकारी' म्हणून नेमणूक नसणे ही सद्य:स्थिती प्रशासकीय वर्तुळात अनेकदा चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय ठरली आहे. एकीकडे राज्य प्रशासनात माजी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक किंवा अतिरिक्त मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर यांसारख्या सर्वोच्च पदांवर महिला अधिकाऱ्यांनी आपला ठसा उमटवला आहे. मात्र, थेट मंत्र्यांच्या दालनात निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचे असणारे खासगी सचिव किंवा व विशेष कार्यकारी अधिकारी हे पद एकाही महिलेला न मिळणे हा एक मोठा प्रशासकीय विरोधाभास मानला जातो. मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्तमान परिस्थितीमध्ये दोन महिलांची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती असल्याचे समजत आहे, मात्र त्याही महिला अधिकारी फक्त कागदावरच असल्याची माहिती आहे..आम्ही फक्त निष्कलंक व शिस्तबद्ध अधिकाऱ्यांचीच मंत्र्यांचे खासगी सचिव म्हणून नेमणूक करतो, अशी भूमिका घेणाऱ्या मुख्यमंत्री कार्यालयाला राज्यातील मोठ्या संख्येने तडफदार व शिस्तबद्ध पद्धतीने काम करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांची खासगी सचिव म्हणून नेमणूक करण्यास मुख्यमंत्री कार्यालयाला नेमकी कोणती अडचण आली याबाबत माहिती मिळू शकली नाही. निष्कलंक व शिस्तबद्ध अधिकारी ही भूमिका फक्त पुरुष अधिकाऱ्यांनाच लागू होते का असा प्रश्न या निमित्ताने पडत आहे..राज्यात राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व वेगवेगळ्या विभागात महिला आघाडीवर असतानाच सर्व विभागांच्या मंत्री कार्यालयामध्ये मात्र महिला अधिकाऱ्यांना डावलले असल्याचे दिसत आहे. मंत्र्यांना नेमकी महिला अधिकाऱ्यांची कोणती अडचण आहे, याबाबतही प्रशासकीय वर्तुळामध्ये उलट-सुलट चर्चा होत आहे. मंत्री सहसा त्यांच्या विश्वासातील, राजकीय गणिते सांभाळणाऱ्या आणि जुन्या ओळखीच्या पुरुष अधिकाऱ्यांची या पदांवर वर्णी लावण्यास प्राधान्य देतात. किमान महिला बालविकास मंत्री यांच्यातरी खासगी सचिव महिला असायला हव्या होत्या, अशी व्यथा 'सकाळ'शी बोलताना एका महिला अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. या खात्याच्या मंत्री आदिती तटकरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही..महिला अधिकाऱ्यांबाबत भेदभावराज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी अलीकडेच महिला अधिकाऱ्यांबाबत मंत्री कार्यालयाच्या भूमिकेबद्दल मत व्यक्त केले होते. ''मला माझ्या खात्यासाठी महिला सचिव चालणार नाही,'' असे म्हणत एका मंत्र्याने मला नाकारले होते, असा धक्कादायक दावा म्हैसकर यांनी केला होता. यामुळेच मंत्रालयातील महिला-पुरुष भेदाचा आणि पुरुषी मानसिकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.