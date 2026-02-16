Maharashtra MLAs London Tour : सत्ताधारी अन् विरोधी पक्षातील १५ आमदारांची लंडनवारी, दौरा नेमका कशासाठी? कारण आले समोर

महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधानपरिषेतील १५ आमदार एका विशेष आंतरराष्ट्रीय अभ्यास दौऱ्यासाठी लंडनला रवाना झाले आहेत. हा दौरा १५ ते २२ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत चालणार असून, लंडनमधील अत्याधुनिक शहरी नियोजन, मजबूत पायाभूत सुविधा, प्रशासकीय कामकाज, शहरी व्यवस्थापन प्रणाली आणि नागरिकांना पुरवल्या जाणाऱ्या विविध सुविधांचा सखोल अभ्यास केला जाणार आहे. .या दौऱ्याचे मुख्य उद्दिष्ट राज्यातील विकासकामांसाठी या अनुभवांचा उपयोग करणे आहे. सर्वपक्षीय आमदारांचा या दौऱ्यात समावेश असून, यात भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आदी पक्षांचे प्रतिनिधी सहभागी आहेत. हा दौरा विधिमंडळाच्या वतीने आयोजित करण्यात आला असून, या दौऱ्यात सुशासन आणि सार्वजनिक धोरण यांचा अभ्यास होणार आहे. दौऱ्यात सहभागी असलेल्या आमदारांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:.Premium|74th Constitutional Amendment : महापालिका निवडणुकीनंतरचा खरा प्रश्न: शहर कसे घडवायचे?.बाबासाहेब देशमुखपरिणय फुकेविक्रम पाचपुतेनमिता मुंदडानिरंजन डावखरे स्नेहा दुबेविक्रांत पाटील अमित गोरखेविक्रम काळेविश्वजीत कदमवरुण सरदेसाई मनिषा कायंदे सुमित वानखेडेयोगेश टिळेकर .यापूर्वी असे अनेक परदेश दौरे झाले आहेत. हे अभ्यास दौरे कमी आणि पर्यटन दौरे जास्त ठरले आहेत. त्यामुळे या दौऱ्यामध्ये नेमका आमदार किती अभ्यास करणार आणि त्याचा नेमका किती फायदा होणार हे पहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या दौऱ्यातून मिळणारे ज्ञान आणि अनुभव राज्यातील शहरी विकास, सार्वजनिक सेवा आणि प्रशासन सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.