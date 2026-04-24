MLC Elections: विधानपरिषदेसाठी अजितदादांच्या राष्ट्रवादीत तुफान स्पर्धा, कोणाला मिळणार एकमेव संधी? 'ही' नावे आली समोर

विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी मतदान झाल्यानंतर आता राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापू लागले आहे. पुढील टप्प्यात होणाऱ्या विधानपरिषद निवडणुकांकडे सर्व पक्षांचे लक्ष लागले असून, या निवडणुका अनेक राजकीय समीकरणे बदलू शकतात, अशी चर्चा रंगू लागली आहे..राज्यातील विधानपरिषदेच्या दहा जागांसाठी 12 मे रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. सकाळी 9 वाजल्यापासून दुपारी 4 वाजेपर्यंत मतदान होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. या निवडणुकीत प्रत्येक उमेदवाराला विजयी होण्यासाठी किमान 28 मतांची आवश्यकता असणार आहे. त्यामुळे संख्याबळाच्या गणिताला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..Girish Mahajan controversy: भाजपच्या रॅलीमुळे झालेल्या वाहतूक कोंडीदरम्यान महाजनांना जाब विचारणाऱ्या महिलेविरुद्ध तक्रार दाखल.राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सध्या विधानसभेत 40 आमदारांचे संख्याबळअजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सध्या विधानसभेत 40 आमदारांचे संख्याबळ आहे. या आकड्याच्या आधारे पक्षाचा एक उमेदवार सहजपणे विधानपरिषदेत निवडून येऊ शकतो, असे स्पष्ट दिसते. मात्र दुसरी जागा जिंकण्यासाठी आवश्यक असलेली मते मिळवणे पक्षासाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. त्यामुळे दुसऱ्या जागेबाबत पक्षाला रणनीती आखावी लागणार आहे.दरम्यान, या एका जागेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच मोठी चुरस निर्माण झाली आहे. अनेक इच्छुक नेते विधानपरिषदेवर जाण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याने पक्षांतर्गत स्पर्धा वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वक्षमतेची खरी कसोटी लागणार असल्याचे बोलले जात आहे..विधानपरिषदेसाठी इच्छुक असलेल्या नेत्यांमध्ये राजेंद्र जैन, अनिकेत तटकरे, आनंद परांजपे, सुनील टिंगरे, उमेश पाटील आणि विक्रम संजय काकडे यांची नावे चर्चेत आहेत. यामध्ये माजी आमदार राजेंद्र जैन हे प्रफुल पटेल यांचे कट्टर समर्थक मानले जातात. तसेच सुनील तटकरे यांचे सुपुत्र अनिकेत तटकरे हे यापूर्वी विधानपरिषदेचे सदस्य राहिलेले आहेत, त्यामुळे त्यांचाही दावा मजबूत मानला जात आहे..ठाकरे गटातही हालचाली वेगाने सुरूदुसरीकडे, ठाकरे गटातही हालचाली वेगाने सुरू आहेत. या गटाकडून पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांनाच विधानपरिषदेसाठी उमेदवारी देण्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या संदर्भात काल मातोश्री येथे महत्त्वाची बैठक पार पडली असून, आगामी रणनीतीवर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे.विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघण्याची चिन्हे दिसत आहेत. संख्याबळाचे गणित, पक्षांतर्गत स्पर्धा आणि विविध गटांची रणनीती यामुळे ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची होण्याची शक्यता आहे..Baramati Election: मतदानाच्या दिवशीही राजकीय घडामोडी; कार्यकर्त्यांकडून जिवाचे रान, सकाळपासूनच बारामती केंद्रावर रांगा!