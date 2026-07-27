महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Monsoon : राज्यात मान्सूनचा जोर वाढला! 'या' जिल्ह्यांत अतिवृष्टीचा इशारा; धरणसाठ्यात झपाट्याने वाढ

IMD Warning Maharashtra : राज्यात कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे मान्सून पुन्हा सक्रिय होऊन अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. पुढील २४ तासांत हवामान प्रणाली तीव्र होऊन विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.
Dark rain clouds over Maharashtra as monsoon intensifies, bringing heavy rainfall alerts

Dark rain clouds over Maharashtra as monsoon intensifies, bringing heavy rainfall alerts

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

राज्यात मान्सून पुन्हा एकदा सक्रिय झाला आहे. बंगालच्या उत्तर-पश्चिम उपसागरात आणि लगतच्या उत्तर ओडिशा-पश्चिम बंगाल किनारपट्टीवर निर्माण झालेल्या हवेच्या कमी दाबाच्या क्षेत्राचा प्रभाव अधिक तीव्र झाला आहे. याचा थेट परिणाम राज्यावर होणार असून हवामान खात्याने अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे.

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