Maharashtra Monsoon : राज्यात मान्सूनचा जोर वाढला! 'या' जिल्ह्यांत अतिवृष्टीचा इशारा; धरणसाठ्यात झपाट्याने वाढ

राज्यात मान्सून पुन्हा एकदा सक्रिय झाला आहे. बंगालच्या उत्तर-पश्चिम उपसागरात आणि लगतच्या उत्तर ओडिशा-पश्चिम बंगाल किनारपट्टीवर निर्माण झालेल्या हवेच्या कमी दाबाच्या क्षेत्राचा प्रभाव अधिक तीव्र झाला आहे. याचा थेट परिणाम राज्यावर होणार असून हवामान खात्याने अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे..हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, हवेच्या कमी दाबाचा पट्टा उत्तर-पश्चिम दिशेने सरकत असून पुढील २४ तासांत तो आणखी तीव्र होणार आहे. त्यामुळे विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रात अतिवृष्टीची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मात्र मुंबईकरांना दिलासा मिळणार आहे. मुंबईत पावसाचा जोर कमी होईल, पण तापमानात वाढ होऊन हवेतील आर्द्रतेमुळे उकाडा वाढेल..मुंबई आणि गोवा किनारपट्टीवर २७ व २८ जुलै रोजी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता आहे. पावसाचे प्रमाण सुमारे ५० मिमी राहू शकते. २९ जुलैपासून पावसाचा जोर कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र कोकण व घाटमाथ्यावर काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडू शकतो. रायगड, रत्नागिरी, पुणे घाटमाथा व सातारा जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर अतिजोरदार पावसाची शक्यता असल्याने ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. ठाणे, मुंबई, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर घाटमाथा, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात जोरदार सरी तसेच विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता असल्याने यलो अलर्ट देण्यात आला आहे..Monsoon Update Maharashtra: मान्सून जैसे थे! पावसाची दडी, राज्यात उकाडा कायम राहणार; हवामान विभागाचा यलो अलर्ट .गेल्या चार-पाच दिवसांपासून पाणलोट क्षेत्रात संततधार पाऊस पडल्याने राज्यातील धरणांमध्ये जलसाठा झपाट्याने वाढला आहे. तीन हजार लघु, मध्यम व मोठ्या धरणांमध्ये उपयुक्त जलसाठा ५३.३८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. जूनअखेरीस हा साठा अवघ्या २२ टक्क्यांच्या आसपास होता. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत मात्र हा साठा अद्याप कमी आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात तलावांमध्ये ८३.६८ टक्के तर पुण्याच्या प्रमुख धरणांमध्ये ८२ टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा झाला आहे. यामुळे मुंबई व पुण्याच्या पाणीपुरवठ्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.