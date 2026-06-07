Maharashtra:तळकोकणात आनंदसरी;मॉन्सूनचे सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर जिल्ह्यांत आगमन

पुणे/वैभववाडी: मॉन्सूनने शनिवारी गोव्याचा उर्वरित भाग व्यापत तळकोकणात प्रवेश केला. राज्यात मॉन्सूनची प्रगती पाच ते १५ जूनदरम्यान होत असते. यंदा सर्वसाधारण वेळेत मॉन्सून तळकोकणात दाखल झाला. दुसरीकडे बंगालच्या उपसागराकडून ईशान्येकडील राज्यांतही मॉन्सूनने प्रवेश केला. सिंधुदुर्गसह कोल्हापूर जिल्ह्याच्या अनेक भागांत जोरदार पाऊसही झाला..मॉन्सूनची आगेकूच सुरू असताना दक्षिण कोकण आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात आज पावसाने सर्वदूर हजेरी लावली. कोल्हापूर, सांगली, साताऱ्यासह सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत दुपारनंतर पावसाच्या जोरदार सरींनी हजेरी लावली..Pune Water Issue : पाणी कपातीवर दोन दिवसात निर्णय.भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) दिलेल्या माहितीनुसार, मॉन्सूनने आज उत्तर गोव्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा बहुतांश भाग; तसेच कोल्हापूरचा दक्षिण भाग व्यापत रत्नागिरीच्या देवगडपर्यंत मजल मारली. कर्नाटकचा आणखी काही भाग, तमिळनाडूचा बहुतांश प्रदेश व्यापत आंध्र प्रदेश, मिझोराम आणि मणिपूरमध्ये प्रवेश केला. मॉन्सून प्रगतीची उत्तर सीमा सध्या देवगड, कोप्पल, तिरुअनंतपुरम, चेन्नई आणि ऐझॉल येथून जात आहे..मॉन्सूनचे आगमन होताच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या बहुतांशी भागांत आनंदसरी बरसू लागल्या आहेत. जिल्ह्याच्या काही भागांत जोरदार पाऊस पडत आहे. तिथवली, खारेपाटण, उंबर्डे परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. याशिवाय वैभववाडी, कणकवली, कुडाळ तालुक्यांत हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून, सर्वत्र रिमझिम पाऊस पडत आहे..Premium|Vaibhav Suryavanshi IPL Story : वैभवचे यश प्रचंड मेहनतीतून !.दरवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी मॉन्सून केरळमध्ये तीन दिवस विलंबाने (ता. ४) दाखल झाला. तत्पूर्वीचा मॉन्सूनचा प्रवास खूपच मंद होता; परंतु केरळात दाखल झाल्यानंतर नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांचा अरबी समुद्रातील प्रवास गतिशील राहिला आहे. त्याने मॉन्सूनने शुक्रवारी (ता. ५) केरळसह कर्नाटक व्यापत गोव्याचा बहुतांश भाग व्यापला. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी मॉन्सून सिंधुदुर्गात दाखल होणार हे अपेक्षित होते. त्याप्रमाणे मॉन्सून आज दुपारी दीडच्या सुमारास अरबी समुद्रमार्गे सिंधुदुर्गात दाखल झाला..घाटमाथ्यांवर पावसाचा अंदाजमॉन्सून महाराष्ट्रात दाखल होत असतानाच, राज्याच्या काही भागांत पूर्वमोसमी पावसाच्या सरी कोसळल्या. दरम्यान, रविवारी (ता. ७) रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, पुणे जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यांवर जोरदार सरी कोसळण्याचा अंदाज आहे. तसेच, उर्वरित राज्यात वादळी पावसाची शक्यता असल्याने दक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे..राज्यात टप्प्याटप्प्याने वाटचालअरबी समुद्र आणि बंगालचा उपसागर अशा दोन्ही बाजूंनी हवामान अनुकूल असल्याने पुढील पाच दिवस मॉन्सूनची प्रगती अशीच सुरू राहण्याची शक्यता ‘आयएमडी’ने वर्तवली आहे. या काळात ईशान्येकडील राज्यांचा बहुतांश भाग व्यापत मॉन्सून पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगड या राज्यांमध्येही प्रवेश करू शकतो, असे हवामान विभागाने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.