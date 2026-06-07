महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra:तळकोकणात आनंदसरी;मॉन्सूनचे सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर जिल्ह्यांत आगमन

Monsoon Enters Sindhudurg and Southern Maharashtra:तळकोकणात मॉन्सूनचे वेळेत आगमन झाल्याने सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत पावसाच्या जोरदार सरी कोसळू लागल्या आहेत.
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Maharashtra

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे/वैभववाडी: मॉन्सूनने शनिवारी गोव्याचा उर्वरित भाग व्यापत तळकोकणात प्रवेश केला. राज्यात मॉन्सूनची प्रगती पाच ते १५ जूनदरम्यान होत असते. यंदा सर्वसाधारण वेळेत मॉन्सून तळकोकणात दाखल झाला. दुसरीकडे बंगालच्या उपसागराकडून ईशान्येकडील राज्यांतही मॉन्सूनने प्रवेश केला. सिंधुदुर्गसह कोल्हापूर जिल्ह्याच्या अनेक भागांत जोरदार पाऊसही झाला.

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