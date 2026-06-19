Monsoon Update : मॉन्सून रखडला! राज्यात आता 'या' तारखेनंतरच वाढणार पावसाचा जोर,हवामान विभागाचा नवा अंदाज जाहीर

Why Monsoon Progress Has Stalled : मॉन्सून दक्षिण कोकणात दाखल झाला असला तरी वेग मंदावला आहे. महाराष्ट्राच्या उर्वरित भागांत पुढील प्रगती सध्या खोळंबली आहे. मॅडन ज्युलियन ऑसिलेशन (MJO) सारख्या व्यापक वातावरणीय स्थिती पोषक नसल्याने राज्यातील बहुतांश भागांत पुढील चार ते पाच दिवस तुरळक स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे, असे भारतीय हवामान विभागाने (IMD) आज प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात स्पष्ट केले आहे. .हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ८ जून रोजी नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी दक्षिण कोकण आणि लगतच्या दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत प्रवेश केला होता. मात्र त्यानंतर मॉन्सूनची प्रगती थांबली आहे. हवामान अंदाज मॉडेल्सनुसार २४ ते २५ जूनच्या सुमारास कोकणात पावसाच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. विभागाने मॉन्सूनच्या पुढील प्रगतीस पोषक ठरू शकणाऱ्या वातावरणीय बदलांवर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे..Maharashtra Rain Alert : मॉन्सूनवर 'एल निनो'चं सावट! यंदा देशात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज; हवामान विभागाची मोठी अपडेट, महाराष्ट्रात काय स्थिती असणार?. आर्द्रतेचा मुख्य स्रोत कमकुवतहवामान विभागाने नमूद केले की, पश्चिम हिंदी महासागर आणि अरबी समुद्रावरील विषुववृत्त ओलांडून येणारा वाऱ्याचा प्रवाह हा मॉन्सूनसाठी आर्द्रतेचा प्रमुख स्रोत आहे. अलीकडच्या काळात हा प्रवाह कमकुवत झाला आहे, ज्यामुळे मॉन्सूनची सक्रियता घटली आहे. . Premium| Monsoon: आला आला म्हणताना पाऊस कुठे गेला? राज्यात पाऊस कधी येईल? वाचा शास्त्रीय माहिती.सध्या अरबी समुद्र किंवा बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र, चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती किंवा पश्चिम किनारपट्टीला समांतर असलेला पुरेशा तीव्रतेचा कमी दाबाचा पट्टा यासारख्या महत्त्वाच्या मोसमी प्रणाली अस्तित्वात नाहीत. यामुळे राज्यात पावसाची तीव्रता आणि व्यापकता मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. . “मॉन्सूनच्या पुढील प्रगतीस पोषक ठरू शकतील अशा वातावरणीय बदलांवर आम्ही सतत नजर ठेवून आहोत,” असे हवामान विभागाने प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे. सध्या शेतकरी, पर्यटक आणि सामान्य नागरिकांनी हवामान विभागाच्या अपडेट्सवर लक्ष ठेवावे आणि पावसाच्या तुरळक सरींसोबत येणाऱ्या वादळी वाऱ्यांचीही काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..FAQs 1. मॉन्सूनची प्रगती का थांबली आहे? सध्या MJO अनुकूल नाही आणि ओलसर वाऱ्यांचा प्रवाह कमकुवत असल्याने प्रगती मंदावली आहे.2. पुढील काही दिवसांत पाऊस कसा राहील? राज्यात बहुतांश ठिकाणी पुढील 4–5 दिवस तुरळक आणि हलका पाऊस अपेक्षित आहे.3. कोकणात पाऊस कधी वाढेल? हवामान अंदाजानुसार 24–25 जूनच्या सुमारास पावसात वाढ होऊ शकते.4. मॉन्सूनसाठी ओलावा कुठून येतो? मुख्यतः अरबी समुद्र आणि विषुववृत्त ओलांडून येणाऱ्या वाऱ्यांमधून ओलावा मिळतो.5. सध्या कोणत्या हवामान प्रणाली सक्रिय नाहीत? कमी दाबाचे क्षेत्र, चक्राकार वारे आणि किनाऱ्यालगतचा कमी दाब पट्टा सध्या नाहीत.6. पुढील प्रगतीसाठी काय आवश्यक आहे? अनुकूल वातावरणीय बदल, मजबूत वाऱ्यांचा प्रवाह आणि कमी दाबाच्या प्रणालींची निर्मिती आवश्यक आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.