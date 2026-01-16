Municipal Corporation Election Result 2026 : मुंबईचा किंग कोण ? राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा निकाल आज, सत्ता कुणाची याकडे देशाचे लक्ष

Maharashtra municipal election results 2026 : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी सकाळी १० वाजता मतमोजणी सुरू होईल. ८९३ जागांसाठी २,८०० हून अधिक नगरसेवक निवडून येतील. पण, सर्वांच्या नजरा मुंबई महापालिकेच्या निकालावर आहेत. २७७ वॉर्डांसाठी मतमोजणी करण्यासाठी २३ मतमोजणी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. शिवसेनेने अनेक दशकांपासून बीएमसीवर वर्चस्व गाजवले आहे, परंतु पक्षाच्या फुटीनंतर, ही निवडणूक ठाकरे बंधूंसाठी एक अग्निपरीक्षा आहे. या निवडणुकीसाठी ठाकरे बंधूंनी एकता दाखवली आहे, तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने महायुतीमध्ये भाजपसोबत हातमिळवणी केली आहे..एक्झिट पोलनुसार ही लढत एकतर्फी होऊ शकते. सत्ताधारी युतीचा विजय होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. एक्झिट पोलनुसार, भाजप आणि शिवसेनेला २२७ वॉर्डांपैकी १३१ ते १५१ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. बीएमसी निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गटाला ५८ ते ६८ जागांवर समाधान मानावे लागू शकते असे एक्झिट पोलमध्ये सूचित केले आहे. त्याच वेळी, काँग्रेस आघाडीला १२ ते १६ जागा मिळण्याची अंदाज आहे. .मुंबई महानगरपालिका (BMC) ही देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असून, येथील २२७ जागांसाठी १७०० हून अधिक उमेदवार रिंगणात होते. २०१७ नंतरची ही पहिलीच निवडणूक आहे. ठाकरे बंधू (उद्धव आणि राज ठाकरे) यांनी युती करून महायुती (भाजप-शिंदे सेना) विरोधात मोठी लढत दिली. .राज्यात मतदानाची आकडेवारीमतदान टक्केवारीबाबत हाती आलेल्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, मुंबईत सुमारे ४१-५३% पर्यंत मतदान झाले, तर ठाणे ५६%, पुणे ५२%, पिंपरी-चिंचवड ५८%, नवी मुंबई ५७%, नाशिक ५७%, परभणी ६६% आणि जालना ६१% अशी आकडेवारी समोर आली आहे. राज्यात सरासरी ४६-५०% मतदान झाल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितले. .कोणत्या महापालिकांच्या निवडणुकांचा निकाल? १ बीएमसी २. भिवंडी ३. नागपूर ४. पुणे ५. ठाणे ६. अहमदनगर ७. नाशिक ८. पिंपरी-चिंचवड ९. छत्रपती संभाजीनगर १०. वसई-विरार ११. कल्याण-डोंबिवली १२. नवी मुंबई १३. अकोला १४. अमरावती १५. लातूर १६. नांदेड-वाघाळा १७. मीरा-भाईंदर १८. उल्हासनगर १९. चंद्रपूर २०. धुळे २१. जळगाव २२. मालेगाव २३. कोल्हापूर २४. सांगली-मिरज-कुपवाड २५. सोलापूर २६. इचलकरंजी २७. जालना २८. पनवेल २९. परभणी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.