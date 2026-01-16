महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra municipal election results : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा निकाल आज जाहीर होणार असून देशाचे लक्ष बीएमसीकडे लागले आहे.मुंबई महापालिकेच्या २२७ वॉर्डांसाठी २३ मतमोजणी केंद्रांवर सकाळी १० वाजता मतमोजणी सुरू होईल.
Municipal Corporation Election Result 2026 : मुंबईचा किंग कोण ? राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा निकाल आज, सत्ता कुणाची याकडे देशाचे लक्ष
Maharashtra municipal election results 2026 : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी सकाळी १० वाजता मतमोजणी सुरू होईल. ८९३ जागांसाठी २,८०० हून अधिक नगरसेवक निवडून येतील. पण, सर्वांच्या नजरा मुंबई महापालिकेच्या निकालावर आहेत. २७७ वॉर्डांसाठी मतमोजणी करण्यासाठी २३ मतमोजणी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. शिवसेनेने अनेक दशकांपासून बीएमसीवर वर्चस्व गाजवले आहे, परंतु पक्षाच्या फुटीनंतर, ही निवडणूक ठाकरे बंधूंसाठी एक अग्निपरीक्षा आहे. या निवडणुकीसाठी ठाकरे बंधूंनी एकता दाखवली आहे, तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने महायुतीमध्ये भाजपसोबत हातमिळवणी केली आहे.

