Sharad Pawar NCP Defeat : राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला तब्बल १८ मनपात शून्य जागा, तुटपुंज्या यशाची 'ही'आहेत ७ कारणे

Sharad Pawar NCP : अंतर्गत गटबाजी, तिकीट वाटपातील असंतोष आणि बंडखोरीने पक्ष कमकुवत झाला. बूथ पातळीवरील संघटन आणि कार्यकर्त्यांची उपस्थिती अत्यंत तोकडी राहिली. निष्क्रिय पदाधिकारी आणि प्रचारातील धार कमी असल्याने मतदारांवर प्रभाव पडला नाही.
Sharad Pawar-led NCP faction faces a major electoral setback as municipal election results show zero seats in 18 corporations across Maharashtra.

Sharad Pawar-led NCP faction faces a major electoral setback as municipal election results show zero seats in 18 corporations across Maharashtra.

शुक्रवारी राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. या निकालात सत्ताधारी महायुतीने (भाजप-शिंदे सेना-अजित पवार राष्ट्रवादी) प्रचंड यश मिळवले असून, विरोधकांना मोठा फटका बसला आहे. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) साठी हे निकाल धक्कादायक ठरले आहेत. एकेकाळी राज्याच्या राजकारणात 'किंगमेकर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या गटाला १८ महानगरपालिकांमध्ये अपेक्षित यश मिळाले नाही. अनेक शहरांत तर पक्षाला खातेही उघडता आले नाही, तर काही ठिकाणी तुटपुंज्या जागा मिळाल्या.

