Sharad Pawar NCP Defeat : राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला तब्बल १८ मनपात शून्य जागा, तुटपुंज्या यशाची 'ही'आहेत ७ कारणे

शुक्रवारी राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. या निकालात सत्ताधारी महायुतीने (भाजप-शिंदे सेना-अजित पवार राष्ट्रवादी) प्रचंड यश मिळवले असून, विरोधकांना मोठा फटका बसला आहे. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) साठी हे निकाल धक्कादायक ठरले आहेत. एकेकाळी राज्याच्या राजकारणात 'किंगमेकर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या गटाला १८ महानगरपालिकांमध्ये अपेक्षित यश मिळाले नाही. अनेक शहरांत तर पक्षाला खातेही उघडता आले नाही, तर काही ठिकाणी तुटपुंज्या जागा मिळाल्या..राज्यातील एकूण निकालांनुसार, शरद पवार गटाला फक्त ३५-३६ जागा मिळाल्या असून, त्यांचा स्ट्राइक रेट अवघा ६-७% राहिला. याउलट अजित पवार गटाने १६०-१६७ जागा जिंकल्या. मुंबई (BMC) मध्ये शरद पवार गटाला केवळ १ जागा मिळाली, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्येही त्यांचे प्रदर्शन अत्यंत खराब राहिले. .पिंपरी–चिंचवड, कोल्हापूर, इचलकरंजी, नवी मुंबई, उल्हासनगर, मिरा–भाईंदर, वसई–विरार, पनवेल, नाशिक, मालेगाव, धुळे,जळगाव, परभणी, नांदेड–वाघाळा, नागपूर, अमरावती, जालना,चंद्रपूर या महानगपालिकामध्ये पक्षाला शून्य जागा मिळाल्या आहेत..मुंबई १ , ठाणे १२, कल्याण-डोंबिवलीत १, भिवंडी १, पुणे ३ सांगली मिरज ३, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १, अकोला ३ अशा एकूण ३६ जागा मिळाल्या आहे. .Latest Marathi News Live Update : यशोमती ठाकूर यांना भाजपची फारच चिंता! काही महिन्यांत भाजपमध्ये प्रवेश करणार; रवी राणा यांचा दावा .शरद पवार गटाच्या पराभवाची ७ मुख्य कारणे१. मते विभागणीचा विरोधकांना फायदाराष्ट्रवादीच्या फुटीमुळे अनेक प्रभागांत शरद पवार आणि अजित पवार गटाचे उमेदवार एकमेकांविरुद्ध उभे राहिले. यामुळे पारंपरिक मतं विभागली गेली आणि तिसऱ्या पक्षाला (प्रामुख्याने भाजप किंवा इतर) फायदा झाला. ही मत विभागणी' राष्ट्रवादीच्या निर्णायक ताकदीला कमकुवत करणारी ठरली.२. महत्त्वाचे मुद्दे, प्रभावी प्रचार नाहीमहानगरपालिका निवडणुकीत मतदार रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक, पार्किंग आणि अतिक्रमण यांसारख्या स्थानिक मुद्द्यांवर केंद्रित असतो. पण शरद पवार गटाकडून अनेक शहरांत प्रभावी प्रचारच झाला नाही, ज्यामुळे मतदार नाराज झाला. या निवडणुकीत शरद पवार ३. अंतर्गत मतभेद आणि गटबाजीपक्षात एकजूट दिसली नाही. स्थानिक पातळीवर तिकीट वाटप, गटबाजी आणि बंडखोरी उघड झाली. पक्षांतर्गत भांडणे चर्चेत राहिल्याने मुख्य संदेश मतदारांपर्यंत पोहोचला नाही.४. स्थानिक नेतृत्वाला वाव नाहीतळागाळातील कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेत्यांना निर्णय प्रक्रियेत पुरेसा वाव मिळाला नाही. तिकीट वाटप आणि रणनीती काही मर्यादित लोकांपुरती राहिल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह कमी झाला.५. शहरकेंद्रित अजेंड्याचा अभावपाणीटंचाई, वाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापन आणि अनधिकृत बांधकाम यांसारख्या रोजच्या समस्या सोडवण्यासाठी ठोस रोडमॅप दिसला नाही. शहरकेंद्रित अजेंडा अभावी मतदार दूर गेला.६. बूथ पातळीवर काम नाहीबूथ व्यवस्थापन आणि कार्यकर्त्यांची उपस्थिती कमकुवत राहिली. अनेक ठिकाणी कार्यकर्ते कमी किंवा संघटना विस्कळीत होती, ज्याचा थेट परिणाम मतदानावर झाला.७. प्रचाराची धार कमी काही पदाधिकारी निवडणुकीत निष्क्रिय राहिले. काही ठिकाणी 'सॉफ्ट कॉर्नर' ठेवून दुसऱ्या बाजूला मदत केल्याच्या चर्चाही आहेत, ज्यामुळे प्रचाराची धार कमी झाली असेही बोलले जात आहे.