Maharashtra Elections : थांबा! महाराष्ट्रातील 10 नगरपरिषद निवडणुका अचानक Postponed, नव्या तारखांनी वाढवलं सस्पेन्स!

महाराष्ट्र राज्यातील दहा नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका न्यायालयीन अपीलामुळे पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला असून यामध्ये बारामती, फलटण, महाबळेश्वर, मंगळवेढा, यवतमाळ, कोपरगाव, देवळाली प्रवरा, नेवासा, पाथर्डी आणि बाळापूर या दहा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश आहे..यापूर्वी जाहीर झालेल्या कार्यक्रमानुसार या दहा ठिकाणी २ डिसेंबर रोजी मतदान तर ३ डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार होती. मात्र काही उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने आयोगाला संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम रद्द करावा लागला..नव्याने सुधारित वेळापत्रक जाहीरआता नव्याने सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार ४ डिसेंबर रोजी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नवीन निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध केला जाणार आहे. उमेदवारांना आपले नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्यासाठी १० डिसेंबर दुपारी ३ वाजेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे..Elections News: अरे बापरे! निवडणुका अचानक पुढे… आता २० डिसेंबरला मतदान! तीन नगरपरिषदांमध्ये नेमका घोळ काय?.मतमोजणी २१ डिसेंबर २०२५ रोजी होणार११ डिसेंबर रोजी उमेदवारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध होईल आणि निवडणूक चिन्हांचे वाटपही पूर्ण होईल. त्यानंतर २० डिसेंबर रोजी या दहा नगरपरिषद व नगरपंचायतींसाठी मतदान घेतले जाईल. मतमोजणी २१ डिसेंबर २०२५ रोजी होणार असून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया २३ डिसेंबरपूर्वी संपवली जाणार आहे..निवडणूक प्रक्रिया जवळपास तीन आठवड्यांनी पुढेनिवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे या दहा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणूक प्रक्रिया जवळपास तीन आठवड्यांनी पुढे गेली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे हा बदल झाल्याचे आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले..वेळापत्रक काटेकोरपणे पाळण्याचे आवाहनया निवडणुकांमध्ये नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदांसाठी मोठ्या संख्येने उमेदवार रिंगणात आहेत. आता नव्या तारखा जाहीर झाल्याने उमेदवारांना पुन्हा आपली मोहीम आखण्यासाठी काही अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व संबंधितांना नवे वेळापत्रक काटेकोरपणे पाळण्याचे आवाहन केले आहे..Baramati Elections : सस्पेन्स वाढला! बारामती नगर परिषदेची निवडणूक अचानक पुढे ढकलली, नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.