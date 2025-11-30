महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Elections : थांबा! महाराष्ट्रातील 10 नगरपरिषद निवडणुका अचानक Postponed, नव्या तारखांनी वाढवलं सस्पेन्स!

Maharashtra municipal elections Update: न्यायालयीन अपीलामुळे राज्य निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; बारामतीपासून यवतमाळपर्यंत दहा शहरांमध्ये मतदानाची नवी तारीख जाहीर
Maharashtra Elections update

Maharashtra Elections update

esakal

Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्र राज्यातील दहा नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका न्यायालयीन अपीलामुळे पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला असून यामध्ये बारामती, फलटण, महाबळेश्वर, मंगळवेढा, यवतमाळ, कोपरगाव, देवळाली प्रवरा, नेवासा, पाथर्डी आणि बाळापूर या दहा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
election
Muncipal corporation
muncipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com