Anagar Nagar Panchayat Election : अनगर नगरपंचायतीवर राजन पाटलांचा कमळ! निकालाआधीच निवडणूक बिनविरोध; नेमकं काय घडलं?

Nagar Panchayat Election: राज्यात अनेक मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल आज जाहीर होत आआहेत. विजयाचा गुलाल कोण उधळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, मात्र दुसरीकजे राज्यभर चर्चेत आलेली सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील अनगर नगरपंचायतीचीवर भाजपचे कमळ फुले असून निवडणूक बिनविरोध झाली आहे. अनगर नगरपंचायत बिनविरोध घोषित करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली आहे. .भाजप उमेदवार प्राजक्ता पाटील यांच्याविरोधात निवडणूक लढवलेल्या राष्ट्रवादीच्या (अजित पवार) उज्ज्वला थिटे यांचा अर्ज बाद झाल्यानंतर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.न्यायालयानेही त्यांचा अर्ज फेटाळल्याने ही जागा बिनविरोध झाली. मात्र यानंतर सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनगर नगरपंचायतीची निवडणूक स्थगित केली होती व फेरनिवडणुकीचा होण्याची शक्यता होती मात्र आता निवडणूक आयोगाने बिनविरोध निकाल कायम ठेवला असून त्यास मान्यता दिली आहे. .Angar Nagar Panchayat : राज्यभर चर्चित अनगर नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदाची निवडणूक स्थगित; जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांचे आदेश .अनगर नगरपंचायतसाठी पहिल्यांदाच निवडणूक होती, अनगर हा राजन पाटील यांचा गड असल्याने ६० वर्षांपासून ह्या गावाची ग्रामपंचायत बिनविरोध करण्याची परंपरा राहिली. मात्र उज्ज्वला थिटे यांनी राजन पाटील यांच्या स्नुषा भाजप उमेदवार प्राजक्ता पाटील यांच्या विरोधात निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे गावाची ग्रामपंचायत बिनविरोध करण्याची परंपरा राहिली असल्यामुळे यावेळी काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते, पण पडताळणीमध्ये थिटे यांचा अर्ज बाद झाल्याने ही निवडणूक बिनविरोध झाली. .यानंतर माजी आमदार राजन पाटील यांचे सुपुत्र बाळराजे पाटील यांनी विजयी जल्लोष करताना थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव घेऊन चॅलेंज केले होते. त्यामुळे अनगर नगरपंचायतीच्या निवडणुकीची चर्चा राज्यभर झाली. दरम्यान निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ही निवडणूक स्थगित केली होती. मात्र ह्या स्थगितीचा भाजप नेते राजन पाटलांना आणि बिनविरोध निवड झालेल्या कुठलाही धक्का बसला नाही कारण, केवळ येथील बिनविरोध निवडणुकीची औपचारीक घोषणा पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यास आता आयोगाने मान्यता दिली.