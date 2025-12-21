महाराष्ट्र बातम्या

Anagar Nagar Panchayat Election : अनगर नगरपंचायतीवर राजन पाटलांचा कमळ! निकालाआधीच निवडणूक बिनविरोध; नेमकं काय घडलं?

Solapur Local Body Election : जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक स्थगित केली होती, त्यामुळे फेरनिवडणुकीची शक्यता वर्तवली जात होती. राजन पाटील यांच्या गडात ६० वर्षांची बिनविरोध परंपरा कायम राहिली आणि भाजपचे कमळ फुलले.
Anagar Nagar Panchayat Election

BJP leaders celebrate the unopposed victory in Anagar Nagar Panchayat

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Nagar Panchayat Election: राज्यात अनेक मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल आज जाहीर होत आआहेत. विजयाचा गुलाल कोण उधळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, मात्र दुसरीकजे राज्यभर चर्चेत आलेली सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील अनगर नगरपंचायतीचीवर भाजपचे कमळ फुले असून निवडणूक बिनविरोध झाली आहे. अनगर नगरपंचायत बिनविरोध घोषित करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली आहे.

election
mohol
nagar panchayat elections
Nagar Panchayat Election
Solapur

