Ladki Bahin Yojana: मकर संक्रांतीला ३ हजार मिळणार की नाही? लाडकी बहिण योजनेवर अचानक ब्रेक? प्रकरण थेट निवडणूक आयोगात!

महाराष्ट्रातील महिलांना मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या तीन हजार रुपयांच्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे. मात्र, या रकमेचे वितरण आता उशिरा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. काँग्रेस पक्षाने या प्रकरणी थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार नोंदवली आहे. महानगरपालिका निवडणुकांनंतरच या योजनेच्या पैशांचे वाटप करण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. मतदानाच्या दोन दिवस आधी महिलांना पैसे मिळाल्यास निवडणुकीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद काँग्रेसने केला आहे..या योजनेचा इतिहास पाहता, महायुती सरकारसाठी ती एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरली आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या आधी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. महायुतीने प्रचारात या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला. त्यामुळे विरोधकांच्या या हालचालींमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे..काँग्रेसची नेमकी मागणी काय आहे?सरकारने डिसेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६ या दोन महिन्यांसाठी एकत्रित तीन हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा हप्ता मतदानाच्या आदल्या दिवशी वितरित करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे एक कोटीपेक्षा जास्त महिला मतदार प्रभावित होऊ शकतात. अशा प्रकारे सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांना मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, असा दावा काँग्रेसने केला आहे. हे एक प्रकारचे सामूहिक सरकारी प्रलोभन आहे, ज्यामुळे आदर्श आचारसंहितेचा उल्लंघन होत असल्याचे त्यांचे मत आहे..काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे की, त्यांना लाडकी बहिण योजनेचा विरोध नाही. मात्र, डिसेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६ च्या हप्त्यांचे पैसे निवडणुका संपुष्टात आल्यानंतरच द्यावेत. यासाठी आयोगाने सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे..चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर टीकाया मुद्द्यावर महाराष्ट्रातील मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर तीव्र टीका केली आहे. त्यांच्या मते, काँग्रेसमध्ये महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींबाबत द्वेषाची भावना खोलवर रुजली आहे. हा द्वेष वेळोवेळी व्यक्त होत असतो. महायुती सरकारने ही योजना सुरू केली तेव्हा, काँग्रेसच्या समर्थक कार्यकर्त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ती बंद करण्याची मागणी केली होती. आमच्या माता-भगिनींच्या चेहऱ्यावरील आनंद काँग्रेस नेत्यांना सहन होत नाही, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे..महायुती आणि विरोधकांमधील संघर्ष अधिक तीव्रएकंदरीत, ही योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आली असली तरी, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तिचे राजकीय स्वरूप चर्चेचा विषय ठरत आहे. काँग्रेसची तक्रार निवडणूक आयोग कशी हाताळतो, यावर या हप्त्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. या प्रकरणामुळे महायुती आणि विरोधकांमधील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे..