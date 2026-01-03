राजकीय वाद, चौकशी, आरोपांचा मागोवा... महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला डीजीपी रश्मी शुक्ला निवृत्त; वाचा वादांनी वेढलेला कार्यकाळ

महाराष्ट्र पोलिसांच्या इतिहासातील एका महत्त्वाच्या अध्यायाचा शनिवारी समारोप झाला. राज्याच्या पहिल्या महिला पोलीस महासंचालक (DGP) रश्मी शुक्ला निवृत्त झाल्या. निरोपाच्या भाषणात त्यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलाला त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठे शिक्षण आणि यश म्हटले. महाराष्ट्र पोलिसांच्या पहिल्या महिला पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला शनिवारी निवृत्त झाल्या. .आता रश्मी शुक्ला यांच्या जागी नवनियुक्त डीजीपी सदानंद दाते महाराष्ट्र पोलिसांचा कार्यभार स्वीकारतील. यावेळी त्यांनी भावनिकरित्या त्यांच्या दीर्घ सेवेचे स्मरण केले. त्यांनी सांगितले की, हा क्षण त्यांच्यासाठी आठवणींनी भरलेला आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी त्यांना केवळ व्यावसायिक ओळख दिली नाही तर जीवनात शिस्त, नेतृत्व आणि टीमवर्कचे महत्त्वही शिकवले. मी भारतीय पोलीस सेवेतून निवृत्त होत आहे आणि हा माझ्यासाठी खूप भावनिक क्षण आहे. .महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका कधी? अखेर तारीख आली समोर, राजकीय हालचालींना वेग.महाराष्ट्र पोलिसांनी मला खूप काही दिले आहे. एक संघ म्हणून, आम्ही या दलाला नवीन उंचीवर नेण्यासाठी प्रयत्न केले. मी माझे कर्तव्य पूर्ण समर्पणाने पार पाडले याबद्दल मला समाधान आहे, असं म्हणत त्यांनी पोलीस दलातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निरोगी आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. मुंबईतील दादर येथील नायगाव पोलीस मैदानावर रश्मी शुक्ला यांच्यासाठी एक भव्य निरोप समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. त्यांना गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आला. .या समारंभात अनेक वरिष्ठ राज्य पोलीस अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी आणि मोठ्या संख्येने पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते. हा कार्यक्रम त्यांच्या दीर्घ आणि प्रतिष्ठित सेवेला समर्पित करण्यात आला. १९८८ च्या बॅचच्या आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलाची जबाबदारी स्वीकारून इतिहास घडवला. राज्य पोलीस दलाचे प्रमुख बनणाऱ्या त्या पहिल्या महिला होत्या. .रश्मी शुक्ला यांच्या कार्यकाळात अनेक प्रशासकीय सुधारणा, आधुनिक पोलिसिंग तंत्रांचा वापर आणि कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत करण्याचे प्रयत्न झाले. रश्मी शुक्ला यांचा कार्यकाळही काही वादांनी भरलेला होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यांच्याविरुद्ध फोन टॅपिंगच्या आरोपाखाली खटले दाखल करण्यात आले होते. ज्यामुळे राजकीय आणि प्रशासकीय गोंधळ निर्माण झाला होता. नंतर हे सर्व खटले मागे घेण्यात आले..BMC Election: नामांकन प्रक्रिया संपली! बीएमसी निवडणुकीसाठी अंतिम उमेदवार आणि बंडखोर किती? आकड्यांतून समजून घ्या गणितं....विधानसभा निवडणुकीदरम्यान विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला. परिणामी निवडणूक आयोगाने त्यांची बदली करण्याचे आदेश दिले. नंतर परिस्थितीत बदल झाल्यामुळे त्यांना त्यांच्या पदावर पुन्हा बसवण्यात आले. सेवेच्या शेवटच्या दिवशी रश्मी शुक्ला यांनी महाराष्ट्र पोलिसांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या की, त्यांनी नेहमीच सांघिक भावनेने आणि सचोटीने सेवा केली. महाराष्ट्र पोलिसांच्या इतिहासात त्यांचे योगदान आणि नेतृत्व दीर्घकाळ लक्षात ठेवले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.