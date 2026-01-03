महाराष्ट्र बातम्या

राजकीय वाद, चौकशी, आरोपांचा मागोवा... महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला डीजीपी रश्मी शुक्ला निवृत्त; वाचा वादांनी वेढलेला कार्यकाळ

Rashmi Shukla Retirement Controversy: महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या पहिल्या महिला पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला निवृत्त झाल्या. नायगाव पोलीस मैदानावर रश्मी शुक्ला यांचा निरोप समारंभ पार पडला आहे.
महाराष्ट्र पोलिसांच्या इतिहासातील एका महत्त्वाच्या अध्यायाचा शनिवारी समारोप झाला. राज्याच्या पहिल्या महिला पोलीस महासंचालक (DGP) रश्मी शुक्ला निवृत्त झाल्या. निरोपाच्या भाषणात त्यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलाला त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठे शिक्षण आणि यश म्हटले. महाराष्ट्र पोलिसांच्या पहिल्या महिला पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला शनिवारी निवृत्त झाल्या.

