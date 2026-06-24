Vishwas Nangre Patil: राज्याच्या पोलिस दलात मोठे फेरबदल, नांगरे-पाटील, अर्चना त्यागींसह सिंघल यांच्या बदल्या

विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच राज्य पोलिस दलात मंगळवारी रात्री मोठे फेरबदल करण्यात आले. त्यानुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अपर पोलिस महासंचालक विश्वास नांगरे पाटील यांची नागपूर पोलिस आयुक्तपदी झालेली नियुक्ती प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेत आहे. नागपूर हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ‘होम ग्राउंड’ अन् संवेदनशील शहर आहे..अशा ठिकाणी थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) प्रमुखाला पाठवणे आणि नागपूरचे विद्यमान आयुक्त रवींद्र सिंघल यांना ‘एसीबी’च्या प्रमुखपदी आणणे, हा या संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वात लक्षवेधी निर्णय मानला जात आहे. या बदल्यामध्ये सर्वोच्च अशा पोलिस महासंचालक श्रेणीत दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये फेरबदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये 'पोलिस महासंचालक, न्यायिक व तांत्रिक' पदावर कार्यरत असलेले संजय वर्मा यांची बदली ‘पोलिस महासंचालक, पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ’ पदावर करण्यात आली आहे. तर 'पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ' येथे कार्यरत असलेल्या श्रीमती अर्चना त्यागी यांची बदली आता पोलिस महासंचालक, न्यायिक व तांत्रिक या महत्त्वाच्या पदावर करण्यात आली आहे..Electric Vehicles Maharashtra : पेट्रोल-डिझेलच्या दणक्याला 'इलेक्ट्रिक' उत्तर! ई-वाहनांच्या खरेदीत मोठी वाढ; राज्यात नऊ लाख, तर जळगावात 23 हजार 'ईव्ही'.विशेष पोलिस महानिरीक्षक/पोलिस उपमहानिरीक्षक श्रेणीत मिरा-भाईंदर वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाचे अपर पोलिस आयुक्त दत्तात्रय शिंदे यांना पदोन्नती मिळाली असून, त्यांची नियुक्ती आता 'पोलिस महानिरीक्षक, राज्य गुन्हे अभिलेख विभाग, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे'' या पदावर झाली आहे. तर मुंबई सायबरचे उप महानिरीक्षक संजय शिंत्रे यांची बदली आता रिकाम्या झालेल्या 'अपर पोलिस आयुक्त, मिरा-भाईंदर वसई-विरार पोलिस आयुक्तालय' या पदावर करण्यात आली आहे. पोलिस अधीक्षक आणि पोलिस उप आयुक्त श्रेणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, छत्रपती संभाजीनगरचे पोलिस उप आयुक्त निलभ रोहन यांची बदली ‘पोलिस अधीक्षक, नांदेड'' या पदावर करण्यात आली असून, हिंगोलीचे अधीक्षक अभिनाश कुमार यांची नियुक्ती 'पोलिस उपायुक्त, पुणे शहर' येथे झाली आहे..खामगाव (बुलडाणा) येथील अपर पोलीस अधीक्षक श्रेणिक लोढा यांना पदोन्नती मिळून त्यांची ‘पोलिस अधीक्षक, हिंगोली' म्हणून बदली झाली. डायल ११२, नवी मुंबईच्या उपायुक्त रुपाली अंबुरे यांची बदली आता ‘पोलिस अधीक्षक, राज्य सुरक्षा महामंडळ' येथे करण्यात आली असून, प्रशांत मोहिते यांची नियुक्ती उपायुक्त, डायल ११२, नवी मुंबई' या पदावर करण्यात आली. अमरावतीच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अधीक्षक प्रांजली सोनावणे यांची बदली उपायुक्त, अमरावती शहर' या पदावर, नागपूर शहरचे पोलिस उपायुक्त शशिकांत सातव यांची बदली उपायुक्त, छत्रपती संभाजीनगर शहर येथे आणि अमरावती शहरचे आयुक्त रमेश धुमाळ यांची बदली पोलिस उपायुक्त, नागपूर शहर' या पदावर झाली आहे. गडचिरोली येथील राज्य राखीव पोलिस बल गट क्र. १३ चे समादेशक नारायण शिरगांवकर यांची बदली आता ‘समादेशक, राज्य राखीव पोलिस बल गट क्र. १९, कुसळगाव, अहिल्यानगर’ येथे करण्यात आली आहे..लग्न मान्य नव्हतं, केतनला लोहगडावरून ढकललं; सिया गोयल आणि चेतन चौधरी कोण? प्रियकराचं होतं रणजी क्रिकेट खेळण्याचं स्वप्न.निरीक्षकांना उपअधीक्षक पदावर पदोन्नतीमुंबई: राज्याच्या राज्य गृह विभागाने पोलिस निरीक्षक (निःशस्त्र) संवर्गातील २२४ अधिकाऱ्यांना ‘पोलिस उपअधीक्षक / सहाय्यक पोलीस आयुक्त (निःशस्त्र)’ या संवर्गातील वरिष्ठ पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन आदेश गृह विभागाने जारी केला. गृह विभागाने वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आणि काही अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार, राज्यातील एकूण ११५ वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या किंवा प्रशासकीय मुदतवाढ देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.