Uddhav Thackeray : राज्यात सत्तेसाठी साठमारी; सगळेच एकमेकांना गिळायला बसले आहेत

मुंबई - ‘महायुती सरकारमध्ये सत्तेसाठी साठमारी सुरू असून तेथे तीन साप एकत्र बसले आहेत. राज्यात सर्पाकार स्थिती निर्माण झाली आहे. या सापांच्या शेपट्या एकमेकांच्या तोंडात आल्या आहेत. ते सगळेच एकमेकांना गिळायला बसले आहेत. हे असे प्रकार सुरू झाल्यानंतर जनतेकडे पाहणार कोण?’ अशी टीका माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली..उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बीड जिल्ह्यातील कुंडलिक खाडे यांनी पुन्हा शिवसेनेत (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रवेश केला. खाडे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेत स्वागत केले. यावेळी त्यांनी खाडे यांना चूक सुधारल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले. चूक झाली तर समजू शकतो पण अपराध होता कामा नये..एखाद्या वेळी रागाच्या भरात किंवा अनावधानाने चुकीचे पाऊल उचलले जाऊ शकते. पण त्यानंतर लक्षात आल्यावर ती चूक सुधारली गेली पाहिजे, असे ते म्हणाले. यावेळी सरकारवर टीका करताना त्यांनी मराठवाड्याच्या दौऱ्याचा संदर्भ दिला. सध्या महाराष्ट्र आपला कोण, याकडे पाहत आहे. कारण तिथे सत्तेसाठी साठमारी सुरू आहे..सगळेच एकमेकांना गिळायला बसले असून जनता आणि शेतकरी हताश झाला आहे. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळत नाही. त्यामुळे आपण त्यांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे, असे आवाहनही ठाकरे यांनी केले. आम्हालाही सत्ता पाहिजे. पण ती जनतेचे भले करण्यासाठी हवी आहे..अडीच वर्षे मुख्यमंत्री असताना काय केले हे सर्वांना चांगल्या पद्धतीने माहित आहे. ज्या ज्या वेळी शेतकऱ्यांमध्ये जातो तेव्हा शेतकरी आवर्जुन सांगतो की, तुम्ही आमची कर्जमुक्ती केली तशी आजपर्यंत कुणी केली नाही. ते कर्तव्य होते, ते बजावले, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.