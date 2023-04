Maharashtra Politics : 'राजकारणाशी संबंध नाही' म्हणत मनसे आमदाराने घातलं कोडं

राज्याच्या राजकारणामध्ये सध्या वेगाने घडामोडी होत आहेत. ठाकरे, शिंदे, फडणवीस, पवार या राजकारणातल्या प्रमुख नावांभोवती सध्याचं राजकारण फिरत आहे. अशातच मनसेचे आमदार प्रमोद (राजू) पाटील यांनी केलेली एक पोस्ट चर्चेचा विषय ठरत आहे.

पाटील यांनी केलेली ही पोस्ट म्हणजे एक कोडंच आहे आणि कमेंट्समध्ये नेटकरी या कोड्याचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पाटील आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हणतात, "A चं B वर प्रेम होतं, C चं D वर, मग D ला वाटलं A हा C पेक्षा जास्त better आहे. पण B त्याच्यावर अन्याय करतोय. A ने C ला विचारलं सोबत येणार का? C म्हणाला माझं आणि B चं पटणार नाही. आणि D काड्या घालेल. A म्हणाला मी तिकडे येतो. D ला काही problem नसेल ना. B काड्या घालून किती घालणार ?"

या पोस्टचा राजकारणाशी काही संबंध नाही, असंही पाटील यांनी पुढं म्हटलं आहे. तसंच एक लेखक मालिकेची गोष्ट ऐकवत होता. शेवट होता, M चा पर्याय स्वीकारला गेला, असंही या पोस्टमध्ये पुढे म्हटलं आहे. आता या पोस्टचा राजकारणाशी संबंध नाही, असं पाटील यांनी स्पष्टच म्हटलं आहे. त्यामुळे ही पोस्ट कोणाला उद्देशून केली आहे, याची चर्चा सुरू आहे.