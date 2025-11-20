महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra politics: मूळ मुख्यमंत्री अमित शहा! देवेंद्र फडणवीस शॅडो CM, शिंदेंच्या अचानक दिल्ली दौऱ्यावर सवाल

Criticism on Eknath Shinde Delhi visit : काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनी महायुतीवर थेट टीका केली. “खरा मुख्यमंत्री अमित शहा, फडणवीस शॅडो CM, महाराष्ट्राचा कारभार दिल्लीच्या हातात” असे ते म्हणाले.
devendra fadnavis with amit shah

devendra fadnavis with amit shah

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलताना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सत्ताधारी महायुतीवर जोरदार हल्लाबोल केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अचानक दिल्ली दौर्‍यावरून त्यांनी थेट अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Congress
Eknath Shinde
Harshwardhan Sapkal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com