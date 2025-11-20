Maharashtra politics: मूळ मुख्यमंत्री अमित शहा! देवेंद्र फडणवीस शॅडो CM, शिंदेंच्या अचानक दिल्ली दौऱ्यावर सवाल

नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलताना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सत्ताधारी महायुतीवर जोरदार हल्लाबोल केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अचानक दिल्ली दौर्यावरून त्यांनी थेट अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला..महाराष्ट्रातील सर्व कारभार दिल्लीतून चालतो“हे लोक सत्तेसाठी एकत्र आले आहेत, पण त्यांच्या विचारांत जमिन-अस्मानाचा फरक आहे. त्यामुळेच महायुतीत गटबाजीचे युद्ध सुरू आहे,” असे सपकाळ म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, “दिल्लीत जाऊन शिंदे अमित शहांना भेटले, कारण खरे मुख्यमंत्री अमित शहा आहेत आणि देवेंद्र फडणवीस शॅडो मुख्यमंत्री म्हणून काम करत आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व कारभार दिल्लीतून चालतो. एखादा मंत्री नेमायचा असला तरी अमित शहांचा शब्द अंतिम असतो. अगदी किरकोळ तक्रारीसुद्धा दिल्लीपर्यंत पोहोचवाव्या लागतात. हे सरकार महाराष्ट्राचा स्वाभिमान गहाण ठेवून दिल्लीच्या आदेशावर चालत आहे.”.पार्थ पवार प्रकरणी अजित पवार यांनाही दिल्लीला क्लीन चिट घेण्यासाठी जावे लागल्याचे त्यांनी आठवण करून दिली. “आता छोट्या-छोट्या गोष्टींसाठी दिल्लीला हजेरी लावावी लागते. हे ‘मारले तर मारा, पुन्हा मारून बघा’ असा प्रकार आहे,” अशी उपरोधिक टीका सपकाळ यांनी केली..नागपूर काँग्रेसमधील अंतर्गत वादावर मौननागपूर काँग्रेसमधील कथित राजीनाम्यांबाबत विचारले असता सपकाळ यांनी सावध भूमिका घेतली. “माध्यमांतून मला तशी बातमी मिळाली आहे, पण आतापर्यंत माझ्याकडे कोणताही राजीनामा किंवा लेखी तक्रार आलेली नाही,” असे ते म्हणाले.महापालिका निवडणूक स्वबळावरच लढण्याचा निर्धारमहापालिका निवडणुकीत काँग्रेस स्वबळावर लढणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “आमची भूमिका ठाम आहे. इंडिया आघाडीच्या बाहेर युती करायची असल्यास स्थानिक नेत्यांनी प्रस्ताव सादर करावा, अन्यथा आम्ही एकटे लढू,” असे त्यांनी सांगितले..शरद पवारांशी समन्वय सुरूशरद पवारांबाबत ते म्हणाले, “ते इंडिया आघाडीचे महत्त्वाचे नेते आहेत. त्यांच्याशी सतत समन्वय राहील. कालही आमचे नेते त्यांना भेटले. नगरपरिषद निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांची समन्वय बैठक झाली असून आजही चर्चा होईल.”महायुती फोडाफोडीवरून टोला“मिठाचा खडा पडला की त्याचे कलाकंद कसे बनवायचे हे भाजपला चांगलेच माहिती आहे. आधी त्यांनी दोन पक्ष फोडले, आता शिंदे गटाला फोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत,” अशी टीका त्यांनी केली..Eknath Shinde: अस्वस्थ एकनाथ शिंदेंची अमित शाहांकडे नाराजी? थेट मुद्द्यालाच हात घातल्याची माहिती; इकडे फडणवीस-पवारांची गुप्त बैठक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.