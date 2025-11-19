BJP vs Shivsena: २०२९ तयारी? भाजपमधील इनकमींगची दूसरी बाजू काय? शिंदे गटाच्या नेत्यांविरुद्ध ‘स्ट्राँग प्लॅन-B’ तयार?

महायुतीतील अंतर्गत तणाव शिगेला पोहोचला असतानाच शिवसेना (उबाठा) चे माजी उपनेते तथा मालेगावचे बडे नेते अद्वय हिरे यांनी मंगळवारी मुंबईत भाजपमध्ये जोरदार प्रवेश केला. हिरे यांच्या या घरवापसीमुळे मालेगाव आणि नाशिक जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे पुन्हा एकदा बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, हिरे यांच्या प्रवेश सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याची चर्चा आहे. भाजपकडून शिंदे गटाच्या नेत्यांची मोठ्या प्रमाणात फोडाफोडी सुरू असल्याचा आरोप करीत शिंदे गट संतापला असून, हिरे यांच्या प्रवेशामुळे हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे..मुंबईतील भाजप प्रदेश कार्यालयात प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत अद्वय हिरे व त्यांच्या शेकडो समर्थकांचा पक्षप्रवेश झाला. हिरे यांच्या प्रवेशाला शिंदे गटाचा तीव्र विरोध असल्याने प्रवेश सोहळा तब्बल दोन तास उशिराने सुरू झाल्याचे समजते..भाजपमध्ये खरी घरवापसीप्रवेशानंतर बोलताना रवींद्र चव्हाण म्हणाले, “अद्वय हिरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांची भाजपमध्ये खरी घरवापसी झाली आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी, राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही एकाच विचाराचे सरकार यावे, हीच आमची इच्छा आहे. सशक्त भारत घडवण्याच्या या मोहिमेत हिरे सामील झाले आहेत. त्यांनी ज्या विश्वासाने भाजपमध्ये पाऊल टाकले, त्यांच्या पाठीशी भाजप खंबीरपणे उभा राहील.”.अद्वय हिरे यांचा थेट शिंदे गट आणि विरोधकांना टोलाप्रवेशानंतर उत्साही झालेल्या अद्वय हिरे यांनी थेट शिंदे गट आणि विरोधकांना टोला लगावला. ते म्हणाले, “माझ्या प्रवेशाला एवढा विरोध होईल, असे वाटले नव्हते. कॅबिनेट बैठकीची वेळ आली तरी बहिष्कार टाकला गेला. यावरून विरोधकांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक जिल्हा शंभर टक्के भाजपचा करू. मालेगावसह संपूर्ण जिल्ह्यात जोमाने काम करू. जिल्हा परिषद, महापालिका आणि पुढे २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचाच विजय होईल.”.कल्याण–डोंबिवलीत महायुतीतील लढत चिघळली! भाजपचा शिंदे गटावर सर्जिकल स्ट्राइक, दोन तासांत राजकीय भूकंप.हिरे घराण्याचा भाजप-शिवसेना प्रवासनाशिक-मालेगाव परिसरात हिरे कुटुंबीयांचा राजकीय दबदबा गेल्या अनेक दशकांपासून आहे. २००९ पर्यंत मालेगाव बाह्य मतदारसंघ हा हिरे घराण्याचा बालेकिल्ला मानला जायचा. मात्र दादा भुसे यांनी शिवसेनेतून या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावला आणि २००९, २०१४ व २०१९ असे सलग तीन वेळा आमदारकी पटकावली.२०१४ नंतर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाची आणि भाजपच्या कामाची ओढ लागल्याने अद्वय हिरे व त्यांचे बंधू अपूर्व हिरे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. मात्र जानेवारी २०२३ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत त्यांनी ‘शिवबंधन’ बांधले आणि शिवसेना (उबाठा) मध्ये दणक्यात प्रवेश केला. अवघ्या दीड-दोन वर्षांतच त्यांनी पुन्हा कमळ हाती घेतले..२०२९ साठी भाजपची खेळी?सूत्रांच्या माहितीनुसार, मालेगाव बाह्य मतदारसंघात सध्या शिंदे गटाचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची पकड मजबूत मानली जाते. २०२४ च्या निवडणुकीत अद्वय हिरे यांनी भुसे यांना कडवी टक्कर दिली होती. आता हिरे पुन्हा भाजपमध्ये आल्याने २०२९ मध्ये पुन्हा एकदा ‘भुसे विरुद्ध हिरे’ हा थरार रंगणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..शिंदे गटाच्या आमदार-नेत्यांच्या विरोधात मजबूत पर्यायशिवाय भाजपची ही खेळी केवळ मालेगावापुरती मर्यादित नसून, राज्यातील अनेक ठिकाणी शिंदे गटाच्या आमदार-नेत्यांच्या विरोधात मजबूत पर्याय तयार करण्याची रणनीती असल्याची चर्चा आहे. एकनाथ शिंदे गट आणि भाजप यांच्यातील हे अंतर्गत युद्ध आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तीव्र झालं आहे.अद्वय हिरे यांच्या भाजप प्रवेशाने महायुतीतील अंतर्विरोध पुन्हा एकदा उघड झाला असून, २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम सुरू झाल्याचे दिसते आहे..CM Devendra Fadnavis: निवडणुकीत जिंकतो तोच सिकंदर; मुख्यमंत्री, पराभवानंतर हार स्वीकारता यायला हवी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.