Eknath Shinde: शिंदे पुन्हा CM? पण खरा गेम कोण खेळतोय? गणित थक्क करणारं… २ तारखेनंतरचा ‘राजकीय स्फोट’ खरा की फक्त अफवा?

Can Eknath Shinde Return as Maharashtra CM? : एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होणार? महायुतीतील वाढता तणाव, परस्परांवरील गंभीर आरोप, बदलतं सत्तागणित आणि २ डिसेंबरनंतर खरोखरच काहीतरी मोठं घडणार की फक्त राजकीय अफवा?
Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या प्रचंड उलथापालथ सुरू आहे. महायुतीतील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर येत असतानाच शिवसेनेचे मंत्री दादा भुसे यांनी मोठा दावा केला आहे की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनतील. नंदुरबार येथे बुधवारी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या प्रचार सभेत भुसे बोलत होते.

