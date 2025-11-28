Eknath Shinde: शिंदे पुन्हा CM? पण खरा गेम कोण खेळतोय? गणित थक्क करणारं… २ तारखेनंतरचा ‘राजकीय स्फोट’ खरा की फक्त अफवा?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या प्रचंड उलथापालथ सुरू आहे. महायुतीतील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर येत असतानाच शिवसेनेचे मंत्री दादा भुसे यांनी मोठा दावा केला आहे की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनतील. नंदुरबार येथे बुधवारी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या प्रचार सभेत भुसे बोलत होते. .खरा मुख्यमंत्री कोण आहे?त्यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना म्हटले, “आजही जर तुम्ही जनतेला विचाराल की त्यांच्या मनात खरा मुख्यमंत्री कोण आहे, तर सर्वजण एकनाथ शिंदे यांचेच नाव घेतील. काळजी करू नका, नशिबाने लिहिले असेल तर एकनाथ शिंदे पुन्हा राज्याचे नेतृत्व करतील असे आपल्याला नक्कीच दिसेल.”भुसे यांनी शिंदे यांची कार्यशैली उचलून धरली. ते म्हणाले, “एकनाथ शिंदे हे रात्री दोन-तीन वाजेपर्यंत लोकांना भेटतात, दिवसाचे २०-२२ तास काम करतात. महाराष्ट्राला यापूर्वी असा मेहनती आणि सर्वांना जवळचा मुख्यमंत्री कधीच मिळाला नव्हता.” त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेही उदाहरण दिले. पवार यांनीही यापूर्वी सांगितले होते की, इतक्या जलद गतीने महत्त्वाचे निर्णय घेणारा आणि फाइला मंजुरी देणारा मुख्यमंत्री राज्याला यापूर्वी कधी मिळाला नव्हता..वाद काय?दरम्यान, महायुतीतील तणाव दिवसेंदिवस वाढतच आहे. भाजपचे आमदार तानाजी मुटकुळे यांनी शिवसेनेचे आमदार संतोष बांगर यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. २०२२ मध्ये शिवसेना फोडताना संतोष बांगर यांनी पक्ष बदलण्यासाठी ५० कोटी रुपये घेतले, असा दावा मुटकुळे यांनी केला.ते म्हणाले, “संतोष बांगर यांनी सुरुवातीला ठाकरे गट सोडू नका असे लोकांना सांगितले होते, पण रातोरात भूमिका बदलली. हे पैसे घेऊन पक्षांतर केल्याचे पुरावे आहेत.” बांगर यांनीही मुटकुळे यांच्यावर टीका केली आहे..आरोप-प्रत्यारोपांमुळे महायुतीतील संबंध तणावपूर्णया सततच्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे महायुतीतील संबंध तणावपूर्ण बनले आहेत. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मात्र महाराष्ट्रातील नेत्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, मुंबई महानगरपालिका निवडणुका जाहीर होईपर्यंत पूर्ण संयम बाळगा आणि कोणतेही वादग्रस्त वक्तव्य करू नका. मात्र महायुतीतील नेत्यांनी तर केंद्राच्या आदेशाला पायदळी तुडवले.दुसरीकडे, शिवसेना आमदार निलेश राणे यांनी भाजप नेते मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्यावर पैशांची पिशवी देण्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यासाठी त्यांनी स्टिंग ऑपरेशनही केले होते. यावर चव्हाण यांनी संयमाने उत्तर दिले. ते म्हणाले, “मला सध्या तरी २ डिसेंबरपर्यंत युती टिकवायची आहे. त्यानंतर मी निलेश राणेंना योग्य उत्तर देईल. सध्या मी काही बोलणार नाही. त्यांनी जे आरोप केले ते पूर्णपणे खोटे आहेत.”.सत्तेसाठी एकत्र… आता एकमेकांचे शत्रू? महायुतीत कोण कुणाला पाडणार? महाराष्ट्रात पुन्हा होणार सत्तासंघर्ष, निवडणुकीनंतर काय घडणार?.एकमेकांवरील गंभीर आरोपमहायुतीतील हे सततचे अंतर्गत भांडण आणि एकमेकांवरील गंभीर आरोप पाहता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वी युती कायम राहील की मोडकळीस येईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या भविष्याबाबतही उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे..सत्तेचं गणित कसं असेल?महाराष्ट्र विधानसभेत महायुतीची एकूण ताकद २३७ आमदारांची आहे, ज्यात भाजपकडे १३२, शिवसेना (शिंदे गट)कडे ५७ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)कडे ४२ आमदारांचा समावेश आहे. २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी १४७ आमदारांची बहुमताची गरज असते, आणि भाजप एकट्याने १३२ आमदारांसह जवळजवळ बहुमताच्या सीमेवर उभी आहे. मित्रपक्षांच्या सुरुवातीच्या मर्यादित सहकार्याने हा आकडा १३८ पर्यंत गेला होता, पण एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांच्या पूर्ण साथीमुळे सत्ता स्थापना सोपी झाली. ही संख्याबळाची मजबुती महायुतीला स्थिर सरकार चालवण्यास सक्षम बनवते.आता शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांच्यातील वातावरण खराब झाल्याने स्थानिक निवडणुकांमधून शिंदे गटाला दुर्बल करण्याचा प्रयत्न दिसत आहे, ज्यामुळे शिंदे गटाच्या ५७ आमदारांना अजित पवारांच्या ४२ च्या साथीनेही फक्त ९९ चा आकडा गाठता येतो, जो बहुमतापासून खूप दूर आहे. मात्र, अजित पवार शिंदे गटाला काही साथ देणार नाहीत त्यांचे आधीच जमत नाही. जरी शिंदे कंटाळून महायुतीतून बाहेर पडले तरी भाजपचे १३२ आणि अजित गटाचे ४२ आमदार मिळून १७४ च्या पुढे जाऊन सरकारला १८० च्या सुरक्षित संख्येबळाने पाठबळ देऊ शकतात. त्यामुळे २ तारखेनंतरच्या भूकंपाच्या चर्चा फक्त गप्पा ठरतील, आणि भाजप- अजित गटाची जवळीक सत्ता अधिक मजबूत होईल. अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांची मैत्री देखील जूनी आहेत. आता प्रचारात देखील जी वादाची तिव्रता भाजप-शिवसेनेते आहे. ती राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत नाही. त्यामुळे महायुतीत फक्त एकनाथ शिंदेंच एकटे पडल्याची चर्चा आहे..Supreme Court: न्यायिक निर्णय पलटवले तर काय होईल? सुप्रीम कोर्टची थरारक चेतावणी! एका खटल्यातून संपूर्ण देशाला मोठा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.