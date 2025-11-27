सत्तेसाठी एकत्र… आता एकमेकांचे शत्रू? महायुतीत कोण कुणाला पाडणार? महाराष्ट्रात पुन्हा होणार सत्तासंघर्ष, निवडणुकीनंतर काय घडणार?

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जसजश्या जवळ येत आहेत, तसतसे सत्ताधारी महायुतीमधील मित्रपक्ष एकमेकांविरुद्ध मैदानात उतरले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. या प्रचारसभांमधून आणि नेत्यांच्या वक्तव्यांमधून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, हे तिन्ही पक्ष राज्यात केवळ सत्तेसाठी एकत्र आले आहेत; विचारधारेच्या पातळीवर त्यांचे ऐक्य कधीच नव्हते. त्यामुळे निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात मोठा सत्तासंघर्ष होणार का, अशी चर्चा रंगली आहे. .हिंदुत्वाच्या नावाने एकत्र आल्याचा दावाभाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) हे दोन्ही पक्ष हिंदुत्वाच्या नावाने एकत्र आल्याचा दावा करतात, पण प्रत्यक्षात दोघे एकमेकांच्या तळागाळातील कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना आपल्या पक्षात ओढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य असे अनेक स्थानिक नेते पक्षांतर करताना दिसत आहेत. यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. अलिकडे हे प्रकरण थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यापर्यंत पोहोचले होते, मात्र अद्याप कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही..या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथमच उघडपणे एकनाथ शिंदे यांच्यावर निशाणा साधला. फडणवीस हे नेहमी वादग्रस्त विषयांवर मौन बाळगतात, पण पालघर जिल्ह्यातील एका प्रचारसभेत त्यांनी शिंदे यांच्या “लंका जाळू” या वक्तव्याला थेट उत्तर दिले. शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी भाजपची तुलना रावणाशी करत “रावणाच्या लंकेप्रमाणे २ डिसेंबरला यांचीही लंका जाळा,” असे आवाहन केले होते..फडणवीसांची शिंदेंवर टीकाफडणवीस म्हणाले, “काहीजण आमच्याबद्दल काहीही बोलतात. ते म्हणतात की ते आमची लंका जाळतील. पण आम्ही लंकेत राहत नाही. आम्ही रावणाचे नव्हे, भगवान श्रीरामाचे भक्त आहोत. आम्ही जय श्रीरामचा नारा लावणारे आहोत. कालच आम्ही अयोध्येत राम मंदिरात धर्माचा झेंडा फडकवला. आम्ही भगवान रामाची पूजा करणारा पक्ष आहोत. म्हणून आम्हीच लंका जाळू!” प्रेक्षकांनी टाळ्यांचा कडकडाट करत या वक्तव्याचे स्वागत केले..Eknath Shinde: सत्तेचा सात-बारा ठरविण्याचा अधिकार जनतेला: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; श्रीरामपूरच्या प्रस्थापित नेत्यांवर घणाघाती प्रहार.शिंदे गटात प्रचंड संतापदुसरीकडे, भाजपने शिवसेनेच्या अनेक नगरसेवकांना पक्षात घेतल्याने शिंदे गटात प्रचंड संताप आहे. याच निषेधार्थ शिवसेनेतील काही मंत्र्यांनी नुकतीच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीला दांडी मारली होती आणि नंतर त्यांनी फडणवीस यांच्याविरुद्ध तीव्र निषेध नोंदवला होता. यानंतर एकनाथ शिंदे थेट दिल्लीत धाव घेऊन अमित शहा यांची भेट घेतली. सूत्रांनी सांगितले की, शहा यांनी “तुम्ही भाजप नेत्यांना घेतले नाहीत तर आम्हीही शिवसेनेच्या नेत्यांना घेणार नाही,” असे आश्वासन दिले होते, पण ते आश्वासन प्रत्यक्षात कितपत पाळले जाईल, याबाबत शिंदे गटात साशंकता आहे..तिजोरीच्या चाव्यांचा वादतिजोरीच्या चाव्यांचा वादही थांबलेला नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी “राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या माझ्याकडेच आहेत,” असे वारंवार सांगितले आहे. त्यावर भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी “तिजोरीचा खरा मालक भाजपच आहे,” असा दावा करून उत्तर दिले. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी “निधीवाटप समितीत मीच आहे,” असे बजावले आहे. या तिन्ही दाव्यांमुळे महायुतीच्या अंतर्गत सत्तासंघर्ष उघड झाला आहे..अंतर्गत विरोध समोरस्थानिक निवडणुकांमधून महायुतीतील सर्व अंतर्गत विरोध समोर येत आहे. हिंदुत्व, सत्ता आणि पैशाच्या वाटपावरून निर्माण झालेला हा तणाव आता लपून राहिलेला नाही. २ डिसेंबरला मतदान होणाऱ्या या निवडणुका केवळ स्थानिक संस्थांचे भविष्य ठरवणार नाहीत, तर महायुतीचे भविष्यही ठरवणार आहेत..CM Devendra Fadnavis : मोदीजींच्या नेतृत्वात साधणार राज्याचा विकास : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; लोकांना सुकर जीवनमान देणे हीच आमची प्राथमिकता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.