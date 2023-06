Maharashtra Politics: विधान परिषदेचं गणित बिघडलं? ठाकरेंच्या विरोधी पक्ष नेते पदावर NCP ठोकू शकते दावा

विधान परिषदेच्या आमदार आणि ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्या मनिषा कायंदे यांनी काल रविवारी (१८ जून) रोजी शिंदे गटात प्रवेश केला. मात्र, त्यांच्या प्रवेशामुळे महाविकासआघाडीमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे. कायंदे यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे ठाकरे गटाचे विरोधी पक्ष नेते पदा धोक्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. NCP may stake a claim on Thackeray's Leader of the Opposition post After Manisha Kayande join Shinde group

ठाकरे गटाच्या विधानपरिषदेतील जागांची संख्या कमी होत असल्याने अडचण वाढण्याची शक्यता राजकीय गोटात वर्तवण्यात येत आहे. ठाकरे गटाचे अंबादास दानवे यांचं विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदावर राष्ट्रवादी काँग्रेस दावा करणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

विचार केला नव्हात आता करु...

२०१४मध्ये विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी सांगितलं ज्या पक्षाचे सर्वात जास्त सदस्य त्यांचा आमदार मी विरोधी पक्षनेता म्हणून जाहीर करणार. तुम्ही सांगताय त्याबद्दल आम्ही कोणताही विचार केलेला नाही. परंतु तुम्ही हे लक्षात आणून दिल्यामुळे आम्ही निश्चितपणे यावर विचार करू. अस अजित पवार यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितलं.

आधी विप्लव बजौरिया आणि मग मनिषा कायंदे यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्यामुळे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या जागा कमी झाल्या आहेत. ठाकरे गटाच्या आमदारांची संख्या 9 झाली आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या देखील 9 आहे.

सध्या ठाकरे गटाचे अंबादास दानवे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते आहेत. जर राष्ट्रवादीने दावा केला तर त्यांचं पद जाऊ शकतं. एकीकडे अजित पवार हे विधासभेचे विरोधी पक्षनेते आहेत, म्हणजेच हे पद राष्ट्रवादीकडे आहे, त्यात आता विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदावर राष्ट्रवादीने दावा केला तर ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढू शकतात. इतकेच नव्हे तर आता काँग्रेसदेखील ठाकरेंच्या विरोधी पक्ष नेते पदावर दावा ठोकू शकते.

विधानपरिषदेतील सध्याचं संख्याबळ

भाजप : 22

ठाकरे गट : 09

शिवसेना : 02

राष्ट्रवादी काँग्रेस : 09

काँग्रेस : 08

अपक्षइतर : 07

रिक्त जागा : 21