NCP Merger: पडद्यामागे मोठ्या घडामोडी! सुनेत्रा पवारांच्या कार्यालयातून आमदारांना फोन?, पुण्यात पार्थ पवारांनी बोलावली तातडीची बैठक

Sunetra Pawar office phone calls MLAs: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून २० ते २२ आमदार कोणत्याही क्षणी बाहेर पडतील, असा खळबळजनक दावा खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. त्यामुळे पक्षात मोठी खळबळ उडाली असून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या कार्यालयातून पक्षाच्या सर्व आमदारांना फोन करण्यात येत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. याशिवाय पार्थ पवार यांनी पुण्यामध्ये आमदारांची तातडीची बैठक बोलावली आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे दोन्ही गट एकत्र येणार असल्याच्या चर्चा मागण्या काही दिवसांपासून जोर धरु लागल्या आहेत. पडद्यामागे बरंच काही सुरु असल्याचं राजकीय जाणकार सांगतात. त्यातच संजय राऊत यांनी तर २० ते २२ आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडतील, असं म्हटलंय..Nanded News: युवकाला कारने चिरडले, बहिणीचा जीवन संपवण्याचा प्रयत्न; भाऊबीजेच्या दिवशीच नांदेड-हैदराबाद महामार्गावर अपघात .आमदारांना काय विचारलं जातंय?राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून पक्षाच्या आमदारांना फोन करुन काही विशिष्ट प्रश्न विचारले जात आहेत. त्यात, विलीनीकरणाबाबत तुम्हाला काय वाटतं? शरद पवारांच्या गटाकडून आपल्याला संपर्क साधण्यात आलेला आहे का? विलीनीकरण झालं तर काय होईल? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. आपल्या आमदारांना जपण्याचा प्रयत्न आणि विलीनीकरणाची चाचपणी सुरु असल्याचं राजकीय जाणकार सांगतात..पुण्यात पार्थ पवारांची बैठकपुण्यामध्ये जिजाई निवासस्थानी खासदार पार्थ पवार यांनी आमदारांची बैठक बोलावल्याची माहिती आहे. पुणे जिल्ह्यातील आमदारांशी आज चर्चा करण्यात येणार असून टप्प्याटप्प्याने इतर विभागातल्या आमदारांशी ते चर्चा करणार असल्याची माहिती आहे. पुण्यातील आमदारांसह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचीही या बैठकीला उपस्थिती आहे. सर्वांची मतं जाणून घेऊन विलीनीकरणाबाबत निर्णय होणार असल्याचं सांगितलं जातंय..Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरच्या २.९६ लाख विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी; २५ हजार विद्यार्थ्यांचे १.८८ कोटी रुपये परत.दरम्यान, राजकीय वर्तुळात रंगलेल्या चर्चांना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पूर्णविराम दिला. ‘माझा भाऊ गेला, त्याच दिवशी माझ्यासाठी विलीनीकरणाचा विषय संपला,’ असे भावनिक विधान करत त्यांनी यासंदर्भातील सर्व चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत. आपल्याकडे विलीनीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही आणि यावर कोणाशीही चर्चा झालेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.