Maharashtra Politics: २ महिन्यांत सत्तेचा मोठा उलटफेर? उपमुख्यमंत्री थेट मुख्यमंत्री होणार अशी भविष्यवाणी, पडद्यामागे काय सुरू आहे?

महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात एक मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी एक धक्कादायक भविष्यवाणी केली आहे. त्यांच्या मते, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे येत्या एक किंवा दोन महिन्यांत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले नव्हते, पण सध्याच्या युतीतील परिस्थिती पाहता असे होऊ शकते, असे आंबेडकर यांनी सांगितले..राजकीय वर्तुळात खळबळया दाव्यामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. आंबेडकर म्हणाले की, निवडणुकीनंतर ज्या घटना घडल्या, त्यामुळे युतीत काही बदल दिसत आहेत. त्यामुळे एक ते दोन महिन्यांत शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ते पुढे म्हणाले, मी हे सांगतो आहे की अशी परिस्थिती आता दिसू लागली आहे. या विधानाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली असून, अनेकजण या भाकीतावर चर्चा करत आहेत..महायुतीच्या नेत्यांनी या दाव्याला पूर्णपणे नाकारलेदुसरीकडे, महायुतीच्या नेत्यांनी या दाव्याला पूर्णपणे नाकारले आहे. त्यांनी आंबेडकर यांच्या विधानाची थट्टा केली असून, शिंदे सध्या या पदावर समाधान आहे, असे म्हटले आहे. विशेषतः, सुधीर मुंगंटीवार यांनी या दाव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, आंबेडकर नेहमी अशा प्रकारच्या अंदाज व्यक्त करतात. या विधानाचा काही अर्थ आहे का? ते हे का सांगत आहेत? त्यामागे काही कारण आहे का? मला तरी असे काही घडेल असे वाटत नाही..Eknath Shinde: मुंबई पागडीमुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा.लाडक्या बहिणींचा भाऊशिंदे गटाच्या नेत्या मनीषा कायंदे म्हणाल्या, एकनाथ शिंदे नेहमी सांगतात की त्यांना मिळालेले सर्वात मोठे पद कोणते आहे, तर ते म्हणजे लाडक्या बहिणींचा भाऊ हे. ते या पदाबद्दल खूप अभिमानाने आणि गर्वाने बोलतात. प्रकाश आंबेडकर काय बोलतात, ते मी कधी ऐकलेले नाही. या संपूर्ण प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री म्हणून काम केले आहे, आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार चालले होते. आता पुन्हा ते पद मिळवण्याची चर्चा सुरू झाली आहे..राजकारणात एक नवे वळणआंबेडकर यांचा दावा खरा ठरेल का, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. मात्र, या चर्चेने राज्याच्या राजकारणात एक नवे वळण आले आहे. शिंदे यांनी स्वतः अनेकदा सांगितले आहे की, त्यांना मिळालेले हे 'लाडक्या बहिणींचा भाऊ' हे पद त्यांच्यासाठी सर्वोच्च आहे.या दाव्यामुळे वंचित बहुजन आघाडी आणि महायुती यांच्यातील राजकीय तणाव वाढू शकतो. आंबेडकर यांनी यापूर्वीही अशी विधाने केली आहेत, आणि ती चर्चेचा विषय ठरली आहेत. मात्र, या वेळी ते शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदावर भाष्य करत आहेत, जे थेट युतीच्या अंतर्गत बाबींशी निगडित आहे..Eknath Shinde: स्वतःचे पायपुसणे करणाऱ्यांना टीकेचा अधिकार नाही : एकनाथ शिंदे.